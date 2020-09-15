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金管會拔新光人壽董座吳東進　盼停職期間公司回到正軌

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記者紀佳妘／台北報導

金管會今（15）日開鍘保險業，新光人壽因投資業務爆出多項缺失違反保險法令，除了挨罰2,760萬元外，董事長吳東進祭出停職處分至任期屆滿，且停職期間不得支領任何報酬或福利，另解除袁宏隆副總與投資長職務，且不得從事投資相關工作，至於究責名單，則要求限期3個月內調整組織結構。

▲▼ 新光人壽。（圖／ETtoday資料照）

▲金管會今天對新光人壽重罰2,760萬元，董事長吳東進遭停職到任期屆滿。（圖／ETtoday資料照）

金管會保險局長施瓊華表示，2019、2020年對新光人壽進行專案檢查、一般檢查，發現資產配置、清償能力、風險控管等嚴重缺失，其中新壽建立的「資負會」可主導股票投資配置，但資負會不僅未經董事會核定，且半數成員皆由董事長指定，與下層組織「投審會」需經董事會核定，由此可見約制力明顯有別。

施瓊華指出，新壽今年1月第一周連續2日內大幅增加國外股票投資達966.6億元，輕忽對風險控管，超越董事會設定的風險胃納量，造成淨值比低於法定標準，儘管風管部對於市場風險值比率已超限提出警示及建議時，卻未有相關調整指示，仍照案通過，且未事前提報董事會討論，「資負會決議凌駕董事會決策」，嚴重違背公司治理，長期破壞公司內控結構，且規避董事會作為公司最高決策單位，並自為投資決策，影響公司整體清償能力評估控管機制。

第二為投資決策及風險控管缺失，施瓊華提到，新壽將單筆10億1萬元的金額全由投資長袁宏隆一人決定，事後報董事長即可，而10億元以下則由相關投資人員決定，其中國外投資集中數日投資鉅額資金鎖定特定標的，由袁宏隆自行決定，同時為拉高淨值，於2018年12月28日股市交易最後一天，集中於尾盤委託買進，大幅提高公司淨值，造成持股成本大增，損益公司利益，顯示「投資交易紀律及投資內控程序嚴重廢弛」。

第三為股權商品交易人員利益衝突防範作業缺失，投資部門有2人因人頭戶與公司操作同檔股票獲取利益，顯示公司決策消息控管有欠嚴謹；第四為處分帳列攤銷後成本（AC）債券，有賣出獲得資本利得，再以高於原賣出價格買回的情形，每日交易限額的例外管理過於寬鬆。

施瓊華認為，吳東進應負決策失當，未善盡督導新壽辦理資產配置及清償能力評估控管作業之責，嚴重影響公司財務健全及清償能力，有礙公司健全經營，且2014年9月金管會因新壽投資重大缺失而開罰，要求公司檢討投審會組織成員架構，但2016年5月27日將吳東進於投審會成員中移除，卻改擔任資負會主席，由其指定資負會成員比例，最後決議停止董事及董事長職務至本屆任期（2023年6月）屆滿，且停職期間不得支付或給予任何的報酬及福利。

至於袁宏隆應負未善盡相關注意及督導義務之責，導致公司投資管理鬆散、投資紀律及內部控制嚴重廢弛，金管會解除新光人壽副總及投資長職務，並不得派任與投資相關職務。

整體來看，施瓊華說，壽險業是收受保戶資金，資產30兆元中有90%是未來要給保戶的準備金，投資運用應兼具顧安全性、流動性及收益性，且這次對吳東進祭出停職處分，希望這段期間新壽能做好內部檢討改正，回到正軌。

金管會最後也提出3大改善要求，一為新壽應於3個月內檢討整體投資架構流程，並調整資負會成員組成或存在之必要性及合理性；第二為與該公司投資決策相關的各委員會會議應全程錄音並將出、列席人員之發言作成逐字紀錄備供查核；三為請公司從嚴究責資負會及投審會成員，以建立權責相符的公司治理機制及良好風險管理文化。

新光人壽對此表示，受疫情、全球低利率環境影響，吳東進帶領全體同仁戮力經營，截至8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶的託付，但今天受金管會如此處分，公司雖感遺憾，但仍尊重主管機關的決定，就可能的疑義也將持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。

至於原投資長工作，新光人壽指出，由廖英風部資深協理代理投資部門日常工作，目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。

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