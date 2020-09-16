ECFA協議將中止？　國台辦設下「順利執行」前提

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

《兩岸經濟合作協議》（ECFA）生效10周年，對於協議是否持續，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，政府目前為止，沒有接獲陸方終止協議的通知。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（16日）表示，「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行。」

台灣民間憂心ECFA10周年到期後，可譨能因為兩岸關係生變？日前，陸委會副主委邱垂正指出，民進黨政府會尊重民意，希望兩岸各項協議可以繼續落實、執行。依照兩岸協議規定，大陸方面如果要終止，必須提前六個月向台灣提出，目前沒有這方面訊息。

對此，馬曉光指出，「ECFA生效實施為兩岸同胞特別是台灣同胞帶來了實實在在的好處，民進黨當局一再變本加厲破壞兩岸交流合作，限制兩岸貿易投資，嚴重損害廣大台灣同胞的切身利益，只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行。」

回顧2010年6月29日，時任海協會會長陳雲林與海基會董事長江丙坤在重慶簽署《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），十年下來，對於兩岸民眾、產業互動累積許多不可分割合作價值。不願具名的涉台人士也告訴《ETtoday新聞雲》記者，他表示，「現在兩岸局勢很混亂，加上美國攪局，真的看不到底線，台灣方面也沒有延續ECFA得主動權。假設協議終止，台灣出口到大陸的農產品、漁業產品、各類傳產製品可能面臨課關稅問題，恐怕削弱台資企業產品競爭力。」

疫情期間，台灣依賴大陸經貿比例高達40%，目前全球經濟產業鏈受到嚴重衝擊，各國都在努力穩定民生經濟。該名涉台人士指出，兩岸經濟真的經不起任何變動，大陸方面還好一點可以全力衝刺循環內需。但依照目前情勢來看，兩岸都不該讓ECFA終止，不論是哪一方都承擔不起協議中斷的代價。



