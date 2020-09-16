國台辦指搞台獨將粉身碎骨　學者坦言兩岸恐擦槍走火

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

後疫情時代的兩岸關係越走越嚴峻，解放軍軍機多次繞台，擴大軍演活動，大陸國台辦發言人馬曉光今（16日）指出，當前台獨勢力誤判形勢，搞台獨，隨時都有可能粉身碎骨。對此，涉台學者也坦言，台海關係到了「擦槍走火」的邊緣。

針對當前兩岸關係，馬曉光上午在記者會上表示，「始作俑者是民進黨當局和台獨勢力。大陸有信心也有能力牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權，下一步兩岸關係何去何從，關鍵在民進黨當局的一念之間。」

馬曉光進一步指出，當前台獨勢力誤判形勢，以為挾洋、投靠、勾連外部勢力就可以搞對抗、謀分裂，他們完全是錯判形勢，利令智昏，「勾連外部勢力搞台獨，是在走危險的獨木橋，腳下是萬丈深淵，梯子在別人手裡，隨時都有可能粉身碎骨。」

▲陸成功於黃海發射長征火箭 飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／翻攝央視）

對於近期解放軍動作以及官方言論，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺向接《ETtoday新聞雲》表示，民進黨政府不斷唆使兩岸之間民意對抗，讓很多問題浮上水面，大陸武統的聲音進一步增強，這是我們非常擔憂。雙邊必須努力避免誤判，「戰火一起，開弓沒有回頭箭！」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯則告訴《ETtoday新聞雲》，「只是部分媒體過分渲染，大陸軍區一些環繞台灣周邊只是例行演習，並不會輕易啓動極端的按鈕。」

他認為，目前大陸方面還沒發出一個非常明確的警告，對台獨勢力的警告。只要台灣方面不輕易跟著美國的反華勢力走，不要輕易啓動台獨的話題，兩岸頂多維持這樣現狀。