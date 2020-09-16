北京「鷹派」主導央視主播求和風暴　國台辦回應

▲日前央視節目以「求和」、「這人」評論王金平赴陸目的，引發國民黨抗議。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

前立法院長王金平原訂率團參加海峽論壇，因央視「求和說」取消行程，直到目前央視主持人也遲遲未道歉，外界認為是大陸鷹派主導此事。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（16日）表示，「大家都是記者，可以將心比心，不要把主持人的個人言論無限放大，上綱上線，這不是處理問題應有的態度。」

馬曉光指出，首先我要正式澄清，不存在你所說的大陸對台工作出現「多頭馬車」、「鷹派」主導的情況，「在對台大政方針上，大陸上上下下態度一致。我們有誠意和善意，但做事也有原則。」

對於提問的台媒，馬曉光回應，您也是新聞媒體人，也曾因發表過一些個人觀點「得罪」、「忤逆」過民進黨當局，我不知道你是不是受到過公權力的壓制，要求被道歉？「大家都是記者，可以將心比心，不要把主持人的個人言論無限放大，上綱上線，這不是處理問題應有的態度。」

馬曉光表示，「事實上，大家也都注意到，事情發生以來，島內有人挑撥離間，有人借題發揮，有人幸災樂禍，有人推波助瀾，他們誰道過歉？大家也可以檢視一下，他們這些做法是不是在傷害兩岸的感情？」

▲央視最新節目，改稱王金平對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

央視發表「求和說」評論引起國民黨方面不滿，主持人李紅事後表示，「求和」的意思是「尋求和平」，央視隨後立刻改變節目內容，「王金平是有份量，此時帶團參加海峽論壇，對兩岸交流有積極、正面的影響。」國台辦也於11日發表聲明表達「歡迎」，還是無法平息國民黨的抗議聲浪。

《環球時報》總編胡錫進也對此發表評論表，他說，在民進黨操作之下，希望李紅的風波趕快過去，兩岸各界應繼續加強交流，遏制「台獨」，共同維護兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。「媒體人在工作中難免說出一句帶有個人觀點和理解的話，各界應當給予包容，無論中國大陸內部，還是兩岸之間，有什麼紛爭，都不要把一句話當成焦點展開博弈。」