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在101工作「都在等電梯？」他好奇感想　73F上班族現身曝解答

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▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲有網友好奇在101上班是什麼感覺。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北101不僅是台灣最具指標性的地標，對一些上班族來說，更是每天都要進出的建築物。有網友在PTT的Gossiping板上表示，「台北101大樓是全台灣最高的大樓，主要是做商業辦公室」，但超高速電梯只有一台，那用低速電梯會不會很耗時，而且中午吃飯時間也很麻煩，好奇問卦「在101大樓上班是什麼感覺啊？」

這位網友文中表示，大家都知道台北101大樓是全台灣最高的大樓，主要用途是商業辦公室，「先不說靠近最頂層70、80樓的，光是在50層樓就已經夠高了，至少應該有250公尺吧？」但因為超高速電梯只有一台，而且是提供做為觀光用途，所以一般上班族只會用低速電梯。

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原PO就指出，假設一般低速電梯搭10層樓要花30秒，搭到50層樓就要3分中，「那光是上班時間趕打卡，就被吃掉3分鐘，更何況還要在那邊等電梯下來，這樣應該很不方便。」此外，他也提到中午休息吃飯時間，「應該也沒辦法去辦公室以外的地方吃飯或是買飯，因為來回都太久了。」

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北101是台灣知名建設、地標。（圖／記者周宸亘攝）

還有下班也要花時間等電梯，無法快速逃離辦公室，「或者是到了一樓之後才發現手機放在辦公室沒拿，還要回去，真的很不方便」，只憑猜測就讓原PO好奇在101大樓上班是什麼感覺。

貼文一出，馬上有在101上班的網友現身說法，「喔喔！我有在73樓的經驗，通常都不會擠電梯，因為半夜才能下班啊！最不方便的是電梯太快惹，一下就耳鳴」、「電梯蠻快的其實，所以不太會有排隊的情況，而且大台」、「電梯比你上廁所還快，一下子就到了」、「沒什麼感覺。從美食街到中樓層段大概抓5分鐘比較保險」、「101的低速電梯還是快到哭好嗎？」

還有人表示，「電梯很快但是要一直轉，以前外送去過82樓」、「以前去過，轉電梯其實蠻惱人，低速電梯速度還是屌打其他大樓」、「電梯要分段搭，有點麻煩」、「101電梯有設計過的，很少需要等很久」、「電梯有好幾台，講的好像只有一台……」、「到60樓不用1分鐘。」

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