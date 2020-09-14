重機故障熄火騎士好急　枋寮警頂艷陽幫推到派出所找技師

▲屏東縣枋寮警分局石光所警員陳業雄及林珈全兩員幫忙賀姓騎士推車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

40多歲高雄市賀姓市民，與友騎機大型重型機車欲到恆春墾丁旅遊，途經屏東鄉佳冬鄉路段時，機車突然故障，引擎無法發動，擔心停放路旁引發意外，求助枋寮警分局石光見派出所，警方獲報趕往協助，推回派出所等候技師修復，讓他很感激。

賀姓大型重型機田騎士，日前利用天氣明朗，與多位友人從高雄騎機車計畫前往墾丁旅遊，途經佳冬鄉路段時，機車突然故障熄火，引擎無法發動，心裡很著急，最後決定求助警方。

石光所警員陳業雄及林珈全得知後趕往了解；賀姓騎士表示，機車故障擺放路旁等待救援，擔心造成後方車輛的危險，才想到趕快找警察幫忙，陳、林兩員幫忙，由於當時天氣炎熱，溫度高，警方汗流浹背幫忙將機車推到派出所停放後，先由朋友載往繼續南下墾丁行程，在臨行前，讓他感受到警方的貼心、用心，一再道謝。

回程後，他與友人再到派出所，試著發動引擎，順利啟動，騎著愛車順利平安返回家園。

分局長黃國源肯定石光所陳、林兩員積極為民服務精神，值得肯定及讚許，另提醒民眾在長途旅遊前，應注意檢查車輛交通工具的狀況，以確保行車安全，並避免掃興。

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