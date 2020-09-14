　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

重機故障熄火騎士好急　枋寮警頂艷陽幫推到派出所找技師

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣枋寮警分局石光所警員陳業雄及林珈全兩員幫忙賀姓騎士推車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局石光所警員陳業雄及林珈全兩員幫忙賀姓騎士推車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

40多歲高雄市賀姓市民，與友騎機大型重型機車欲到恆春墾丁旅遊，途經屏東鄉佳冬鄉路段時，機車突然故障，引擎無法發動，擔心停放路旁引發意外，求助枋寮警分局石光見派出所，警方獲報趕往協助，推回派出所等候技師修復，讓他很感激。

賀姓大型重型機田騎士，日前利用天氣明朗，與多位友人從高雄騎機車計畫前往墾丁旅遊，途經佳冬鄉路段時，機車突然故障熄火，引擎無法發動，心裡很著急，最後決定求助警方。

石光所警員陳業雄及林珈全得知後趕往了解；賀姓騎士表示，機車故障擺放路旁等待救援，擔心造成後方車輛的危險，才想到趕快找警察幫忙，陳、林兩員幫忙，由於當時天氣炎熱，溫度高，警方汗流浹背幫忙將機車推到派出所停放後，先由朋友載往繼續南下墾丁行程，在臨行前，讓他感受到警方的貼心、用心，一再道謝。

回程後，他與友人再到派出所，試著發動引擎，順利啟動，騎著愛車順利平安返回家園。

分局長黃國源肯定石光所陳、林兩員積極為民服務精神，值得肯定及讚許，另提醒民眾在長途旅遊前，應注意檢查車輛交通工具的狀況，以確保行車安全，並避免掃興。

►Her今天推出暱稱「靈芝精華」的ORIGINS品木宣言Dr.WEIL 青春無敵健康光潤精華液加大版100ml，原價4170元，特價2850元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
性侵3歲女兒砸爛妻臉！他嗆「告我就殺全家」　結果被碾成肉渣
才說要去約會！韓女星在家被發現「無意識心跳停止」
武界壩異常是蛇鼠釀禍？　台電回應初判原因
快訊／新冠肺炎再增1例　指揮中心下午2時說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山區持續搜捕越獄逃犯　白河警大規模「清山」、「護果」守護民眾安全

屏東婦釣蝦場如廁雙腿突發麻喊救命　警消馳援虛驚一場

重機故障熄火騎士好急　枋寮警頂艷陽幫推到派出所找技師

年收百萬中壢科技宅男「吹噓女友多」　女老師誤會想分手

鶯歌「希望米」開賣　品嚐香Q有機米豐收喜悅

新北八里文旦柚雙冠軍出爐　青農接棒品質創新高

夏日北海岸！金山磺港農再社區　打造漁村風情新亮點

台南蔬果節產地產銷展售　黃偉哲請大家來台南最大假日農市選購優質文旦農產

避免憾事發生！　台南水情APP主動提供水庫洩洪推播讓民眾提早警戒

9千人賞美景做公益　中區國稅局統一發票盃熱情開跑

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

山區持續搜捕越獄逃犯　白河警大規模「清山」、「護果」守護民眾安全

屏東婦釣蝦場如廁雙腿突發麻喊救命　警消馳援虛驚一場

重機故障熄火騎士好急　枋寮警頂艷陽幫推到派出所找技師

年收百萬中壢科技宅男「吹噓女友多」　女老師誤會想分手

鶯歌「希望米」開賣　品嚐香Q有機米豐收喜悅

新北八里文旦柚雙冠軍出爐　青農接棒品質創新高

夏日北海岸！金山磺港農再社區　打造漁村風情新亮點

台南蔬果節產地產銷展售　黃偉哲請大家來台南最大假日農市選購優質文旦農產

避免憾事發生！　台南水情APP主動提供水庫洩洪推播讓民眾提早警戒

9千人賞美景做公益　中區國稅局統一發票盃熱情開跑

家犬狂吠！桃園復興民宅驚見2.5米大錦蛇　老夫婦嚇壞急報警

台灣格鬥舉牌女郎秀辣臀嫩白長腿！　上班族OL上演TKO

包材1年減少「29.5棟101高度」！小7推「賞味倒數7折」上路3個月減少剩食

吃過「口水壽司」放回迴轉帶！　大媽：酸的我才吐出

韓粉瘋傳韓國瑜19日出席斗六活動！成復出「起手式」　他一席話解答

山區持續搜捕越獄逃犯　白河警大規模「清山」、「護果」守護民眾安全

華春瑩稱被扣12港人企圖分裂國家　專家：陸可能依國安法審訊

驅魔道長搭台鐵？身上掛滿符咒佛珠　阿北：害怕「好兄弟」靠近

「油加300賓士」國道自撞慘況曝...車主心累換車牌：求大家別再追蹤

南投野營4死！　林佳龍：所在地是非法、不能露營的地方

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

宅男自喻是「韋小寶」　心儀女子想分

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

「消防系」生帶女友遊情人瀑布！命喪池底

反瘦肉精美豬公投連署爆人潮

囤貨150公噸！雲林蒜商喊冤　立委出面護航

桃園地景藝術節創作28組作品

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

兒性侵女同學　警父恐丟主管職月薪少2萬

鶯歌「希望米」開賣

磺港農再社區　漁村風情新亮點

跟著浪人逛市場　花蓮私廚藏味料理大公開

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

高雄前鎮乙烯外洩事件 ！陳其邁衝現場下達指示

更多熱門

相關新聞

台南永康自小客與機車車禍疑小客車闖紅燈

台南永康自小客與機車車禍疑小客車闖紅燈

台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，13日晚上８時15分發生汽車與機車車禍，造成1死3傷，台南市永康分局初步調查，自小客車行經設有號誌管制路口，疑有闖紅燈情事，警方查訪有目擊者指證歷歷，惟詳細正確肇事原因，由永康分局交通分隊持續調查釐清中。

MotoGP／聖馬利諾站最速報

MotoGP／聖馬利諾站最速報

舊筏灣+八大源為管制區　登山客需申請

舊筏灣+八大源為管制區　登山客需申請

草埔隧道內違規多　42天開出近5千張罰單

草埔隧道內違規多　42天開出近5千張罰單

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

關鍵字：

屏東枋寮警察機車故障 推車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

蔡依林豪宅天台「種菜」市中心住家風景曝光

堅持急救…老父七孔流血亡！5年後他「骨斷屎滿床」　醫：我輸了

即／中山北路地下室傳中毒　11人送醫

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面