試營運7天遭「黑白雙煞」砸店！雞肉飯老闆曝曾收警告：店開這不對

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市民族路一家正在試營運的「福星藥頭排骨雞肉飯」店面今凌晨12時許遭砸，監視器畫面拍下，2名惡煞走下車後手持球棒，對著店外的攤車就是一頓猛砸，整個過程短短不到10秒，隨即快閃離去。白姓老闆無奈地表示，自己是做正當生意，也是為了三餐溫飽，有需要這樣嗎？目前警方已經介入調查，將查緝2名嫌疑人到案，全案依毀損罪嫌進一步偵辦中。

監視器拍下，凌晨12時許店家鐵門已經拉下休息，突然一輛白色轎車停靠在店門口，2名年輕男子一人身穿黑衣、另人身穿白衣，一前一後拿著球棒走下車，對著擺放在店外的攤車、花盆就是一通亂砸，犯案過程僅短短數秒，隨後即快步上車離開現場。

▲黑白雙煞走下車後對著攤車、花盆就是一頓猛砸，犯案過程不到10秒，旋即上車離開。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄰近住戶表示，凌晨時分有聽聞巨大聲響，起初還以為是哪裡氣爆，下樓查看之後才知道是攤位遭砸。福星白姓老闆也無奈地表示，該店9日才開始試營運，根本還沒正式開幕，不料16日凌晨就遭人砸店。

白老闆表示，4日時另一家分店也傳出暴力砸店事件，嫌犯甚至還衝進廚房拿菜刀，將現場師傅打到快腦震盪，「有人警告我，說我店開在這裡不對，惹到惹不起、不該惹的人，但我就做生意而已，又沒有幹嘛，難道連做生意都要看地點、還要請地理師來嗎？我是辛苦人，也是為了三餐、為了小孩，有必要這樣做嗎？我也是嘉義人，嘉義治安這麼壞嗎？」

警方表示，經被害人報案後，目前已掌握涉案對象，正積極查處中，全案將依毀損罪嫌偵辦；另一方面，此次砸店事件是否與4日那起有關，是否是同一人、同一集團所為，警方也要再深入釐清。

▼白老闆表示未曾與人結怨，但先前曾被警告「店開在這裡不對，惹到不該惹的人」。（圖／記者翁伊森翻攝）