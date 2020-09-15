朱立倫回台大教公共政策...學生排隊加簽　校方擬換大型教室

▲朱立倫返台大授課。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者徐政璿／台北報導

前新北市長、國民黨前主席朱立倫在本學期重回台灣大學擔任專任教授，教「企業經營與公共政策」。15日是開學第一堂課，原先課堂限制40個學生名額，現場卻有超過150人搶爆這堂課，走道塞滿滿的加簽人潮，校方可能因此要換成大型教室。

朱立倫下午在課前受訪表示，過去到現在自己一直都是台大教授，教了20多年，對於再次回到學校開課，覺得很開心，希望跟同學多討論專業問題。

朱立倫強調，之前不論擔任哪個工作，即便擔任國民黨主席、行政院副院長、新北市長、桃園縣長，都是台大的老師，也都在台大開課，在校園內永遠都是「朱老師」、「朱教授」。

有媒體問及海峽論壇爭議，朱立倫回應，尊重黨中央及黨主席江啟臣的決定，也希望國民黨未來在所有兩岸往來上，秉持追求兩岸和平、堅持中華民國的民主自由，以台灣為主、人民有利的立場。

朱立倫強調，兩岸往來的基本立場是希望能更和平、相互了解，但出發點一定是要相互尊重、有尊嚴、平等，國民黨黨章也寫得非常清楚，除了基於中華民國民主自由的立場，最重要是以台灣為主、對人民有利，立場不能改變。

至於藍營內部有人把新北市長侯友宜當成共主，朱立倫則說，侯友宜民調越高越好，他希望藍營政治人物、地方首長民調越高越好，能夠讓國民黨從谷底翻身，不然每次政黨調查，國民黨滿意度都還很低，這一點很遺憾。

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