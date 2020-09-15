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新北表揚230家績優宗教團體　一年捐出2億3千萬公益善款

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▲新北表揚230家績優宗教團體 一年捐出2億3千萬公益善款。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市績優宗教團體表揚大會，總計230家宗教團體獲獎，市長侯友宜親自出席頒獎。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府15日舉行新北市績優宗教團體表揚大會，總計230家宗教團體獲獎，市長侯友宜親自出席頒獎，表彰興辦社會公益事務績優卓越之宗教團體，共頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，場面溫馨隆重。

侯友宜表示，今日特別藉由表揚大會感謝各宗教團體，將信仰的慈悲力量化成具體行動，致力於公益慈善及社會教化事業，成為社會上穩定人心的重要力量。今年因新冠肺炎病毒疫情影響，宗教團體也配合市府政策暫緩或停辦大型宗教活動，陸續捐贈防疫基金及物資，累計3048萬元，宗教團體無私的奉獻與付出，市民皆有目共睹。

民政局長柯慶忠表示，各宗教團體平時宣揚宗教教化人心，散播愛心義行，深入關懷社會每個角落，在兒少福利、弱勢關懷及急難救援等需求皆傾囊相助、無私奉獻與付出，持續創造充滿愛的社會，2019年公益慈善捐款金額總計高達2億3135多萬元，其中蘆洲湧蓮寺捐款達3000多萬元為最高額。

▲新北表揚230家績優宗教團體 一年捐出2億3千萬公益善款。（圖／新北市民政局提供）

▲2019年公益慈善捐款金額總計高達2億3135多萬元，其中蘆洲湧蓮寺捐款達3000多萬元為最高額。

公益慈善類獎項，新北市2019年成立「新北市好日子愛心大平台」，宗教團體在捐款及物資上盡心盡力，除普賢寺捐贈市值逾千萬元之3台復康巴士及3台高頂救護車，蘆洲福安宮、深丘福德宮、潭底福德宮、三峽清水祖師公、汐止拱北殿、新店開天宮與新店太平宮等，也慷慨捐贈公益車輛。

另外，埔墘福德宮捐贈市值逾200萬元消防衣，土城大墓公、福山天惠堂、大香山慈音巖及南山福德宮，也紛紛投入捐贈消防衣的善舉行列，今日三峽區普賢寺宗道法師表示再捐贈100件消防衣，提供在第一線火災現場救災的消防人員，能有最完善的安全保障。

▲新北表揚230家績優宗教團體 一年捐出2億3千萬公益善款。（圖／新北市民政局提供）

▲各宗教團體積極配合市府推動環保、性別平等及防毒宣導等各項政策，及舉辦各類民俗文化活動。

社會教化類獎項，各宗教團體積極配合市府推動環保、性別平等及防毒宣導等各項政策，及舉辦各類民俗文化活動，包括泰山主顧修女會成立「奇蹟照顧咖啡館」，長期推動社區整體照顧服務；淡水緣道觀音廟舉行佛乘盃全國圍棋大賽及孝親敬老活動；板橋北極宮連續第19年舉辦全國性文昌盃書法比賽；靈鷲山無生道場則創辦生命和平大學，積極推廣「愛地球、愛和平」的全球環保運動。

個人奉獻類獎項，得獎者最高齡者是90歲的樹林潭底福德宮管理委員陳有明，長年熱心宮廟服務，協助祭祀慶典、耐心指導新進委員廟務及積極辦理老人共餐服務，年輕最輕者是39歲的坪林協德宮副主任委員李國義，服務年資已逾22年，自年少時熱心參與宮廟祭典活動，更於2000年宮廟改建時協助募集資金，使改建工程順利完成。

民政局表示，績優宗教團體得獎者皆為新北市宗教團體表率與標竿，感謝各宗教團體積極配合市府施政方針，期盼透過表揚活動鼓勵獲獎單位，持續從事公益慈善與社會教化事業，發揮宗教功能，增進社會福祉。此外，民政局今年也規劃29區辦理27場宗教研習，與各宗教團體代表座談，協助寺廟解決廟務法令疑難並宣導市政。本次表揚活動亦配合中央流行疫情指揮中心，實施量額溫、戴口罩及酒精消毒等防疫措施，確實落實防疫新生活運動。

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