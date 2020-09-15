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歐盟成員國要求訪問新疆　陸同意安排：反對有罪推定式的調查

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▲▼中德歐領導人會晤,德國總理梅克爾,歐洲理事會主席米歇爾,歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／新華社）

▲中德歐領導人會晤14日以視訊模式展開。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中德歐領導人會晤14日以視訊模式進行，歐洲理事會主席米歇爾在會上對香港、新疆以及人權問題表達關切。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，在新疆問題上，中國一直歡迎各界到新疆親自了解，歐盟及成員國駐華使節提出希望訪問新疆，中方已經同意並願作出安排。

▼德國總理梅克爾。（圖／路透社）

▲▼中德歐領導人會晤,德國總理梅克爾,歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／路透社）

汪文斌指出，中方已就中德歐領導人會晤發布了詳細的新聞稿，關於人權問題，習近平強調，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好，「各國首先應該做好自己的事情，相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題，中方不接受人權『教師爺』、反對搞『雙重標準』，中方願同歐方本著相互尊重的原則加強交流，共同進步。」

汪文斌提到，會上還討論了歐盟內部存在的人權問題，如難民問題久拖不決、人道主義危機屢屢上演，一些歐盟成員國種族主義、極端主義、少數族裔問題抬頭，反猶太、反穆斯林、反黑人等言論和惡性事件頻頻發生等等，「歐方坦承自身存在的問題，希望同中方本著平等和尊重的原則開展對話，增進相互了解，妥善處理差異和分歧。」

▼歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／路透社）

▲▼中德歐領導人會晤,德國總理梅克爾,歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／路透社）

汪文斌還說，習近平還在會上闡明了中方在涉港、涉疆問題上的原則立場，指出涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利，「中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。」

汪文斌並提到，在涉疆問題上，中國一直歡迎包括歐方在內的各國朋友去新疆走一走、看一看，了解新疆的真實情況，而不是道聽途說，偏信那些刻意編造的謊言，「歐盟及成員國駐華使節提出希望訪問新疆，中方已經同意並願作出安排。現在球在歐方一邊，同時我要說明一點，我們反對有罪推定式的調查。」

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

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