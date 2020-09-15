美調整中港旅遊警告　北京：中國是最安全的國家之一

▲美國調整對中國大陸、香港的旅遊警示等級。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中美關係敏感之際，美國國務院14日更新對中國大陸、香港的旅遊警示，將兩地均列為「重新考慮是否前往」（Reconsider Travel）的第3級。對此，中國外交部發言人汪文斌15日指出，中國是世界上最安全的國家之一，呼籲美方在制定旅行警告時，應當充分的尊重事實，不應該進行無端的政治操弄。

根據美國國務院公告，將中國大陸的旅遊警示由先前的第4級「切勿前往」，調降為第3級「重新考慮是否前往」，理由是中方新冠肺炎疫情有所改善；但美方公告也提醒，中國政府會任意地利用法律，讓美國及其他國家公民不能離境或被錯誤拘禁。

另對於香港近日疫情升溫，還有《港區國安法》實施，美國國務院此次將香港的旅遊警示從第2級「提高警惕」，上調到第3級「重新考慮是否前往」。公告稱，中國政府單方面及任意地在香港行使警方和國安人員權力，增加了曾公開批評中國的美國人被拘捕、拘留、驅逐及檢控的風險。

對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國是世界上最安全的國家之一。他提到，「當然在華的外國人也有義務遵守中國的法律，美方在制定旅行警告時，應當充分的尊重事實，不應該進行無端的政治操弄。」

他說，截至9月14日，中國境內已連續30天沒有本土新增確診病例，中國一貫依法保護在華外國人的安全與合法權益。

值得注意的是，美國近期以中國企業涉嫌在新疆「強迫勞動」為由，禁止從中國進口部份產品，汪文斌說，新疆籍少數民族務工人員作為中國廣大勞動者的一部分，各項權益都受到法律保護，人身自由從未受到任何限制。「中方將繼續採取一切必要舉措，維護中國企業合法權益。」

►時間對我們來說完全沒用！