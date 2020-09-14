港警向台灣查詢5名偷渡港人　保安局長：不要窩藏罪犯！

▲香港保安局長李家超。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

外傳有5名港人7月中偷渡來台，已被扣押近2個月。對此，香港保安局長李家超表示，有留意到相關報導，特區政府未收到台方任何訊息，也沒有接到家屬的求助，香港警方已向台灣查詢相關情況，正等待回覆。

李家超14日以「處理跨境犯罪的原則」為題，在保安局網頁撰文，表示留意到新聞報導，有5名港人2個月前經東沙島抵台被捕，已被扣押兩個月，但在這方面，特區政府沒有收到台方任何信息，也沒收到其家人求助。

李家超呼籲，台方應承擔打擊跨境犯罪的責任，若該5人涉嫌在港犯罪，不要窩藏罪犯，「希望台方依法處理涉事港人後，把他們送返香港，讓特區依法處理，香港警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。」

▼12名港人被拘深圳，家屬出面提出訴求。（圖／路透社）



另外，關於12名港人8月底因偷渡被陸方逮補，李家超指出，警方已把事情通知其家屬，而入境處「協助在外香港居民求助小組」及駐粵辦已與其家人聯絡，提供協助，包括向求助家屬解釋相關的法律法規，提醒求助人可考慮使用由駐粵辦委託陸方的一所香港機構提供的「免費法律諮詢服務」；如有藥物需要，可用書面提出，入境處會轉達。

李家超提到，9月11日晚間一名家屬求助，希望取得關係證明以委託律師，入境處於翌日上午已發出證明書，減省了一般需時25天的手續。

李家超還說，根據掌握的資料，該12人在香港涉嫌與7宗案件有關，當中10人分別因涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴重罪行被警方起訴，獲法庭保釋候審，不准離開香港，另外一人涉嫌違反《香港國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及《刑事罪行條例》、有關無牌管有彈藥罪，被警方拘捕後獲准保釋，交出旅遊證件，不准離境，需向警方報到，還有一人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。

李家超強調，任何人犯法，都要承擔法律責任，坦然面對，遠勝終身帶著畏罪潛逃的烙印，「特區政府不希望外地司法管轄區干涉特區的執法，因此尊重並不會干預其他司法管轄區的執法。」