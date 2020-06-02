新竹城市秘境汀甫圳開放　周六逛市集看表演

▲歷時一年改造的汀甫圳步道將重新開放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歷時一年改造的汀甫圳步道將重新開放，新竹市政府將於本週六（6日）下午兩點至六點半，舉辦疫情後第一場戶外市集活動「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」，以校園為主題舉辦手作市集、街頭藝人、學校社團表演及校園主題大地遊戲，邀請附近六所學校校友返校重溫青春，小朋友聆聽父母憶當年的年少輕狂，新竹市長林智堅表示，後疫情時代趕緊把悶壞的家人帶出來散步，周末一起來體驗變身秘境步道的汀甫圳。

林智堅回憶，他小學搬到汀甫圳附近，在水圳中抓魚抓蝦是在地居民也是他的童年回憶，周圍更有東園國小、新竹高商、新竹高中、培英國中、建華國中與交通大學共6間學校，是學生上放學的必經之路，大家充滿許多共同成長回憶，但隨著城市發展、房屋增加，水圳環境日趨雜亂、充滿違建、雜亂管線充斥，變成居民厭惡的臭水溝，「城市水圳應該要讓市民親近」。

他強調，本次透過改善工程重整水圳，讓汀甫圳重回市民、社區的生活之中；如今，東山街到博愛街600公尺的路段與交大合作，透過整體環境整理及景觀改造、打開校園圍牆並增加休憩設施，除了提供附近居民全新的休憩環境，更提供周邊學校學生有條安全舒適的通學步道。

「辛苦大家悶了這麼久，可以放心出來透透氣了！」林智堅說，前些日子大家因為疫情緊張不敢安排戶外休閒活動，最近國內疫情穩定控制，各項防疫措施陸續解封回歸正常生活，特別感謝所有市民朋友配合政府各項防疫政策，而市府也持續開放戶外休憩空間與設施，並逐步恢復辦理各項藝文活動，只要遵守中央流行疫情指揮中心「防疫新生活」守則，就可放心參加各項活動，讓大家身心靈都能釋放壓力，擁有健康生活，歡迎大家周六汀甫圳返校見。

都發處表示，本週六（6月6日）「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動，於下午2：00起至6：30止，活動場地為汀甫圳博愛街至學府路交大側門段，活動內容包括街頭藝人、新竹高商吉他社、「伯爵白」樂團表演、校園主題大地遊戲、現場寫生、手作文創市集…等，相當精彩豐富，誠摯邀請市民朋友踴躍參加。

此外，「新竹市 新鮮事」粉絲專頁，亦同步辦理「我的學生時代」及「返校日dress code」活動，於網頁留言或當天至活動現場拍照打卡上傳，就有機會獲得限量贈品，活動詳情請上臉書（Facebook）搜尋「新竹市 新鮮事」粉絲專頁查詢，或洽服務專線03-5249271。