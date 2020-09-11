竹市騎樓違章拆除大作戰！順平計畫涵括18路段...已拆30多處

▲演藝路與北大路口店家自拆後狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

步行城市實現關鍵一步！新竹市政府於今（109）年5月啟動騎樓順平計畫，在市民與店家合作之下，計畫持續進行，其中信義街5戶也於今日完成拆除工程，新竹市長林智堅表示，感謝市民與店家的支持，共同打造進步、友善的城市。

「感謝店家支持，讓新竹市實現步行城市！」林智堅強調，騎樓順平計畫涵蓋18處路段，於5月起啟動為期三個月的勸導期，經過市府溝通說明，店家多願意配合，一起為打造安全友善的步行空間而努力。

都發處表示，騎樓順平計畫共涵蓋52戶騎樓違章建築，目前已完成30餘戶的拆除作業，其中，信義街5戶騎樓違章建築，上周起由店家主動、市府協助，完成騎樓區域淨空、大門往內退縮，今日完成作業，也將接續進行騎樓順平工程。

市府強調，騎樓順平計畫實施共有三項關鍵，首先盤整騎樓違章建築，預計9月底前完成騎樓違建拆除；第二關鍵將劃設兩公尺寬的騎樓行人通行空間，進行騎樓高低差的順平工程，彌平各建物之間落差，打造友善行人、長輩、娃娃車的步行環境。

第三關鍵是規劃彈性空間與停車格，市府將規劃彈性空間提供店家做臨時性使用，創造市民與店家雙贏，交通處也於18條路段增設汽機停車格，滿足市民的停車需求。

林智堅表示，步行城市是過去六年來逐步實現的願景，市府投入5億推動「進擊的公園」打造綠地無障礙環境，投入1.5億整建通學步道，讓孩子上下學更安全；今年5月更啟動步行城市關鍵一哩路「騎樓順平計畫」。

林智堅說，感謝市民的支持，這次騎樓順平計畫已完成60%的違章拆除，讓新竹市成為進步、友善的城市，他也說，市府近期將陸續推動騎樓順平工程，施工過程中不便之處，也請市民多多體諒，一同為步行城市努力。