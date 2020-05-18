竹市東山街及培英街步道開工　造福六校逾萬名師生

▲東山街改善後示意圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹公園周邊是竹市重要學區，東園國小、交通大學博愛校區、新竹高中、新竹高商、建華國中、培英國中六校座落於此，市府近年完成博愛街通學步道、汀埔圳步道，現今啟動食品路至學府路間、380公尺的東山街和400公尺培英街路段的人行步道工程，改善孩子通學「走在馬路上」的現況，完工後，將完整串連六校間的人行交通路網，也連接起新竹公園、十八尖山，打造更宜人的後站步行環境。

新竹市長林智堅表示，新竹公園鄰近的生活機能多元，不僅有十八尖山，更有六校學區在此，住宅密集，上任後透過步道將各節點串連，已先完成博愛街學府路至食品路段人行道，近期完工的汀甫圳600公尺長步道則打通博愛街至東山街之間長期受阻斷的路段，本次開工的東山街與培英街兩路段，將使後站步行路網更完整。

都發處指出，東山街及培英街是六校上下學時段的重要通勤道路，接送需求大，長期以來人車動線混亂，本次工程除了增設人行道，未來完工後為改善人車流秩序，保障學童步行環境安全，將於早上七點到八點、下午四點到五點半兩個通勤時段，實施培英街路段完全淨空禁止停車，鼓勵學童使用人行步道通學或行走至新竹公園再進行接送，東山街規劃縮減車道及單側路肩空間設置標線型人行道，避免道路上行人、機車、汽車交雜的情況再發生。

都發處指出，本工程屬於新竹市步行城市計畫中的一環，鄰近新竹公園、汀甫圳等重要都市節點，正式開放後將完善新竹公園至新竹中學、培英國中等學區之間的步行路徑，營造安全舒適的通學步道，使東山街、培英街、食品路、學府路之步行空間彼此串連，不僅形塑由公園、校園綠地以及水圳步道串連之通學步行空間，更延續新竹公園、動物園經孔廟到十八尖山的都會休憩軸帶。

東山街及培英街步道工程，獲得了內政部營建署「城鎮之心工程」競爭延伸型補助計畫，共投入2245萬元，將完善新竹公園至新竹中學、培英國中等學區，以及汀甫圳之間的步行路徑，從食品路至學府路間總長380公尺的東山街和400公尺的培英街路段，以及路口的街角空間，營造安全舒適的步行環境，提升本市整體生活品質，目標109年底完成環境改善工程。