中秋佳節暖心！台塑3千禮金助弱勢...1315戶受惠

▲台塑企業暨慶寶勤勞基金會的員工關懷弱勢、低收入戶，致贈禮金及禮品，今年約1315戶受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

每逢中秋佳節便能在雲林縣沿海鄉鎮的大街小巷，見到台塑企業暨慶寶勤勞基金會的員工關懷弱勢、低收入戶。今(15)日起緊鑼密鼓，陸續前往麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等麥寮廠區周邊七鄉關懷低收入戶家庭，致贈禮金及禮品，今年約1315戶受惠，與沿海弱勢家庭一同歡樂過節。

今日關懷活動起跑，台塑六輕副總經理陳文仰親赴麥寮鄉海豐村關懷送禮，海豐村與台塑六輕僅離隔離水道，與六輕有緊密相連的情感，由台塑六輕陳文仰副總經理至海豐村受贈戶家關懷送禮致意，受贈戶表示非常感謝台塑發放3000元禮金及台塑生醫禮品，帶來節慶歡愉，更因被關懷而感到溫暖。村長陳連對表示「很感謝台塑企業從年頭到年尾的照顧，關懷地方真是有始有終。」

台塑企業暨慶寶勤勞基金會常年關注雲林沿海地區居民生活，除救助遭遇急難的家庭之外，更長期關懷低收入戶家庭，此活動自2011年辦理迄今共發放33,686戶次，累計捐助金額逾1.12億元，連續10年不間斷，持續與地方弱勢民眾站在一起，期望眼前的關懷與幫助，能夠為困頓的家庭在恢復自立的道路上增添一把助力。

▲台塑企業暨慶寶勤勞基金會的員工關懷弱勢、低收入戶，致贈禮金及禮品，今年約1315戶受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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