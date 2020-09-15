最重判29年！防止N號房重演　南韓擬上修兒少性犯罪刑罰標準

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合報導

南韓年初爆發N號房事件震驚社會各界，特別是主嫌趙主彬性剝的殘忍行徑曝光後，韓國內部要求重訂性犯罪處罰標準的呼聲越來越高。韓國大法院的量刑委員會15日針對類似製作兒童、青少年性剝削物等性犯罪中屬重大惡劣或慣犯，重新制訂了嚴格的量刑標準，最重可判刑29年3個月。

根據《韓聯社》報導，韓國大法院15日透露，針對《青少年保護法》第11條兒童、青少年性剝削物犯罪，提出8個特別加重條件，包括強迫受害者作出極端選擇、致家庭破裂等難以恢復之損失，皆適用特別加重條件的建議量刑，上修成有期徒刑10年6個月到29年3個月。

另外，為使誘導罪犯自發性地努力減少傷害，也提出了5個特別減刑條件，例如在散佈之前刪除、廢棄或自發回收性剝削物等。

同時，以嚴格量刑為目標，往後即使受害者不希望受到處罰，也會將之認定為普通減刑條件，而不是特別減刑條件。多數犯罪者的建議量刑是有期徒刑7年至29年3個月，與特別加重條件下的最大量刑是相同的。

報導指出，量刑委員會專門委員分析從2014年到2018年判刑結果，平均量刑是法定刑下限的一半，約2年6個月。此次上修的量刑標準將向各個研究機關、市民團體徵求意見，舉行公聽會後，於12月份進行最終表決。