　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲南韓5名高中生盜用假照租車，釀成3人死亡車禍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢/綜合報導

韓國全羅南道14日發生一起重大死亡車禍，5名男高中生無照駕駛著一台租賃車與對向車輛正面相撞，整起事故共造成3人死亡、4人受傷。目前警方正在調閱行車記錄器以釐清車禍發生原因，並確認是否有酒駕情事。

根據《朝鮮日報》報導，全羅南道木浦市13日深夜11時40分左右，5名高一男學生駕駛著現代SONATA轎車，越過道路中央的分向線，與對向行駛中的KIA K7轎車正面對撞。

整起事故導致5名高一男生中有2人死亡、3人重傷，對向遭撞轎車則是1死、1重傷，共計3人死亡、4人送醫治療中。

警方14日表示，這5名高中生盜用他人駕照租車，目前尚無法確認5個人中誰才是事故當時的駕駛者，正在透過採集血液來確認是否有酒駕情事，遭撞的K7轎車則是由代理司機駕駛，因此研判該車並非酒後駕駛。

目前警方正根據高中生等幾名當事人的陳述與行車紀錄器畫面，以調查是否確實有越過中央分向線等，車禍發生的詳細原因。

►理膚寶水溫泉舒緩噴液！修復肌膚超有感

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／朱雪璋現身了！　「全身防護裝」機場狼狽快閃
汪小菲「酒吧摟長髮妹」互加微信被抓包！　深夜連發3文喊話大S
美E-2C預警機降落航母失敗！　撞到「掛導彈」戰鬥機
快訊／遭網友撻伐　公視台語台4聲明向樂天道歉
武界壩倖存女LINE求救曝光！　訊號差對話斷斷續續
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約小鎮警察掉槍走火　流彈神奇穿過褲子誤傷兩人

金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

加州野火奪33人命　低濕度強風吹釀「大規模死亡」隱憂

越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

LIVE／「令和大叔」菅義偉將任日本首相　17：00發表談話

菅義偉接棒安倍！任官房長官「7年8個月」坦言：好幾次想辭職

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

紐約小鎮警察掉槍走火　流彈神奇穿過褲子誤傷兩人

金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

加州野火奪33人命　低濕度強風吹釀「大規模死亡」隱憂

越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

LIVE／「令和大叔」菅義偉將任日本首相　17：00發表談話

菅義偉接棒安倍！任官房長官「7年8個月」坦言：好幾次想辭職

紐約小鎮警察掉槍走火　流彈神奇穿過褲子誤傷兩人

郭碧婷懷孕不來台陪產？　向佐親揭「背後原因」

工地2F墜下！2鋼筋直插「貫穿胸肺」　他幸運逃死還意外揪出肝癌

金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

銀髮商機當道！日勝生三芝樂齡宅將進場　租售並行「價格保密」

外交部祝賀日本准首相菅義偉：他過去曾表明支持台灣參與WHO

快訊／朱雪璋現身了！遭上銬押解執行…「拖鞋+短褲」機場狼狽快閃

反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

小雪微露溝襯珍珠項鍊　亮私藏的MIKIMOTO讚經典

新北市U12少棒開幕　全國24強隊同場較勁

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

愛妻哥幫買衛生棉　遭羞辱「爬回車上爆哭」

即／菅義偉當選自民黨魁！將成新任日本首相

62歲寡婦閃嫁28歲尪　新郎樂歪

歐中峰會前夕　德大報：中國年代已結束

他包辦「頭獎+二等獎」　每年躺著爽領858萬

洛杉磯2警遭爆頭　川普痛罵槍手「畜生」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

全球單日30萬7930例創新高！3國「貢獻18萬」

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰3樓跳下

稱新冠是「懲罰同性婚姻」　烏克蘭主教確診

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

病毒來自實驗室　疫苗未來恐無效

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

更多熱門

相關新聞

LIVE／菅義偉「將任日本首相」　17：00發表談話

LIVE／菅義偉「將任日本首相」　17：00發表談話

日本自民黨新任黨魁14日正式出爐，由官房長官菅義偉以377票高票當選，將成為接任安倍晉三的第99屆新任日本首相。菅義偉14日下午6時於自民黨本部召開記者會，將針對未來黨內的經營方向與重點政策課題進行說明，《ETtoday新聞雲》將為您全程直播。

菅義偉任官房長官7年8個月：好幾次想辭職

菅義偉任官房長官7年8個月：好幾次想辭職

日男染夏日怪病　足部長不明斑點

日男染夏日怪病　足部長不明斑點

日宮內廳首宗新冠確診　職員高燒不退

日宮內廳首宗新冠確診　職員高燒不退

安倍大讚菅義偉：最適合令和時代的新黨魁！

安倍大讚菅義偉：最適合令和時代的新黨魁！

關鍵字：

韓國南韓高中生死亡車禍無照駕駛盜用駕照日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面