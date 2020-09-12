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桃園過街婦人遭吊車輾入車底命危　驚悚畫面嚇壞路人

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▲桃園市1名張姓婦人11日上午經過桃園區龍泉二街時，遭吊車直接輾過，驚悚畫面嚇壞路人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名張姓婦人11日上午經過桃園區龍泉二街時，遭吊車直接輾過，驚悚畫面嚇壞路人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓婦人11日上午行經桃園區龍泉二街時在路口處準備穿越馬路，旁邊吊車疑似未注意突然起步，張婦來不及閃避被吊車直接輾過慘叫，路人發現井聳畫面趕緊向吊車大喊「你壓到人了！」肇事駕駛才趕緊剎車，桃園市消防局將混身是血的張婦送醫急救，目前在加護病房搶救中有生命垂危，肇事的陳姓男子酒測值為零，肇事原因仍在調查中。

▲桃園市1名張姓婦人11日上午經過桃園區龍泉二街，未注意吊車已啟動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名張姓婦人11日上午經過桃園區龍泉二街，未注意吊車已啟動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，這起意外發生在11日上午9時23分，69歲的張姓婦人從龍泉二街準備橫越馬路時站在一輛吊車車頭前，正在左右觀看來車時，吊車突然啟動，張婦未察覺吊車啟動來不及閃避下被捲入車底，前輪輾過後張婦慘叫，路人見狀趕緊向吊車42歲的陳姓駕駛大喊「你壓到人了！」

▲桃園市肇事的吊車事發後等候警方鑑識，車底殘留血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市肇事的吊車事發後等候警方鑑識，車底殘留血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

肇事的陳姓駕駛趕緊剎車，但張婦已在車底，陳姓駕駛將吊車升起，警消將混身是血的張婦拉出，消防局與桃園警方趕抵後，將混身是血的張婦拉出，但四肢與身體多處骨折，經送醫急救後，目前生命垂危仍在加護病房搶救中。

據指出，陳姓男子駕駛吊車時疑似視覺死角，未注意張婦站在吊車前，疑似視覺死角將其輾過，陳男經酒測後並無酒精反應，肇事原因仍由警方釐清中。

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