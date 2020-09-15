恩愛夫妻機車遊台南拋錨　年輕所長展現府城熱情援助安全返家

▲白河分局安溪所所長張許世賢，協助來台南遊玩機車卻拋錨的嘉義一對夫妻平安返家受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

揪甘心！居住於嘉義市60多歲夫妻檔趁周末騎機車至台南遊玩，返家途中機車故障沒油，拋錨在車水馬龍道路上，白河分局安溪所所長張許世賢正巧在執行交通稽查勤務，見兩人驚慌站在路旁不知所措，得知狀況後，立即載車主至加油站買油，並連絡當地機車行到場協助檢修，化解夫妻窘境，順利回家。

素有台灣歷史文化古都之稱的台南市往往是民眾旅遊最佳首選，日前安溪所所長張許世賢執行交通稽查勤務時，發現車水馬龍的路旁，有民眾臉露疲憊無奈站在機車旁，經了解原來是機車老舊油表損壞，沒油故障在後壁區台一線上，張許所長了解狀況後，先載王姓民眾至附近加油站買油，因適逢假日多數機車行未營業，後續協助連繫熟識機車店家維修人員到場檢修，讓王姓夫妻能順利返家，並貼心提醒王民應於事後將車輛騎乘到機車維修店家做完整保養與檢查，以免再遇上有類似情況發生。

警方瞭解，王姓夫妻從臺南鹽水區月津港觀光後，在返回嘉義市途中，因機車油表損壞，未注意油量不足，導致機車在後壁區台1線熄火而無法行駛，因不知如何是好，所以將機車先停至於路邊，剛好遇到張許所長主動提供協助，車水馬龍路中，若不是遇到警察及時援助，恐怕要牽車回家了，衷心感謝警方熱心協助。

白河分局表示，出門遊玩的民眾們，出門前請注意車輛狀況及用油量，勿因車輛拋錨影響出遊興致，請民眾行車注意安全，以確保快快樂樂的出門，平平安安的回家，分局員警同仁持續秉持同理心來做好各項為民服務工作。

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