桃園「SUPER教師」3人獲獎　鄭文燦：鼓勵優秀老師投身教育界

▲桃園市長鄭文燦出席「桃園市109年度SUPER教師頒獎典禮」上致詞，為推廣良師典範，鼓勵更多優秀老師投身教育界。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

教師節將屆，桃園市長鄭文燦12日主持「桃園市109年度SUPER教師頒獎典禮」時表示，為推廣良師典範，鼓勵更多優秀老師投身教育界，市府支持SUPER教師選拔活動，今年獲獎者包括永順國小曾靜怡、福豐國中何嘉娥及陽明高中周書宇等3名教師，將代表桃園市角逐全國SUPER教師，為桃園爭光。

▲「桃園市109年度SUPER教師頒獎典禮」，獲獎獎盃已成為教師努力追求的目標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

SUPER教師強調「SUPER精神」，教師須具備如超策略（Strategic）、超獨特（Unique）、超熱情（Passion）、超效能（Effective）、超感應（Responsive）等教學能力才能獲獎，今年桃園市共獲選出3名Super教師。



鄭文燦指出，獲獎教師不單在教學上能表現專業自主的能力，更重要的是對於學生能擁有無比的熱情，獲獎教師包括永順國小曾靜怡主任，她以完整行政資歷，在跨領域與跨科室的整合中表現卓越，運用資訊科技「智慧課堂」教學模式，活化課堂風景與帶動學生成長；福豐國中何嘉娥老師是全方位體育教師，將課堂融入資訊、表演藝術、生命教育、英文等多元題材，發展適性課程吸引學生學習；陽明高中周書宇老師則來自弱勢家庭，了解教育是翻轉孩子人生關鍵，以有教無類的關心，讓學生視其為精神導師，感謝3人為學生用心努力付出，傳承智慧知識，引導學生發揮潛能。

▲桃園市長鄭文燦與獲獎教師與其學校等單位合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，今年除推薦3名SUPER教師外，還選出9名在教學上表現卓越的SPECIAL教師，包括觀音幼兒園傅鳳英、劉池蓮、大忠國小成容、經國國中高翊峰、中興國中林佳諭、平鎮高中曾露瑤、大溪高中廖俊瑋、南崁高中黃舜涵、壽山高中楊朝勝等9名老師，感謝他們在教育上的辛勞，並提前預祝教師節快樂。



鄭文燦還強調，國家教育政策不斷改革，以往的填鴨考試、升學主義已轉變為以陪伴、啟迪為教學的多元教育理念，在改革過程中也促成「教師會」組織設立，積極參與校務會議與政府教育政策的擬定，成為學校治理不可或缺的角色，市府重視教育，除推動智慧學校數位教室與雙語學校、增加公幼數量、實施班班有冷氣計畫、推展校園安心食材計畫等外，為提升師生防護力與衛生教育，市府將率先全國研議擴大辦理到校施打HPV疫苗、流感疫苗的可行性，以提升桃園市教育力。

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