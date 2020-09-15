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關鍵3原因「補助大縮水」！明年買機車貴一萬　年底恐爆購車潮

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▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲機車是許多人的代步工具，今年購買與明年購買價差恐怕會達一萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

許多人出門在外，會想要購置交通工具，機車成了親民的選擇。不過，許多補助款即將到期，明年開始機車恐怕愈來愈貴，以相同款式的機車來說，今年買與明年買恐怕價差會達到一萬元。

交通部先前為了行車安全，要求機車全數加裝ABS、CBS系統，也給出相應補助，分別為4,000元、1,000元。不過，這款補助時間為期兩年，今年年底即將到期，明年買車又會再多一筆開銷。

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此外，除了上述補助以外，環保署先前針對2007年以前出廠的車輛，給出汰舊換新補助，只要汰舊換新，購買七期燃油機車，就可以享有5,000元的補助，但到了明年可能只剩下3,000元，未來還可能歸零。

而先前推行的「減徵機車貨物稅」相關法令，汰舊換新還可以退還貨物稅，機車最高可退4,000元，但期限只到2021年1月7日，零零總總算下來，今年買機車與明年購買，相同車款價差恐怕會達到1萬元。

不過，依據先前慣例，受到補助期限影響，許多民眾擠在年底購車，可能會碰上補助領不到的狀況。一名車行業者指出，若只有完成訂購，沒有進行領牌與報廢的動作，就不算完成補助手續，算下來第四季可能再出現一波購車潮。

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