中國簽兩周內最大單　年購買美國玉米量破紀錄

▲美國玉米田。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國農業部14日公布，中國買家向民間出口商訂購35萬噸玉米，於2020/2021市場年度付運。這是自9月1日的59.6萬噸玉米交易以來，最大的一筆玉米訂單。另若按數據測算，中國已訂購2020/2021年度付運的約900萬噸美國玉米，如果全部實現出口，將會較2019/2020年度211萬噸的份額大幅成長逾4倍，創下新的紀錄。

事實上，自中美雙方貿易代表於8月24日通話，對繼續執行雙方第一階段貿易協議達成共識後，中方便持續加碼採購美國玉米；按照中美第一階段貿易協議，中國承諾到2021年底，在2017年的進口額基礎上增購2000億美元的美國產品和服務，包括每年從美國進口價值365億美元的農產品。。

美國農業部數據顯示，中國已訂購2020/2021年度付運的約900萬噸美國玉米，如果全部實現出口，將創下新紀錄。在2019/2020年度期間，中國一共進口211萬噸美國玉米。

若以中方數據來看，中國農業農村部12日公布，將2019/2020年度和2020/2021年度的玉米總進口量預估，皆上調至700萬噸，主要是因來自美國的進口量大增。

美國農業部補充，先前8月27日宣布的14萬噸，標為銷往未知目的地的玉米，現在也已改為運往中國。

美國農業部14日同時指出，民間出口商報告向中國出口銷售12.9萬噸美國大豆，於2020/2021市場年度付運。這是美國農業部連續第7個交易日，宣布向中國出售大豆。

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