中國對美16項商品「排除加徵關稅」延期　時效一年

▲中國延長對美16項商品排除加徵關稅的期限。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國國務院關稅稅則委員會15日公告，對美加徵關稅商品第一次排除清單採取延期措施，時效一年，意即原定16日到期後，中國就將恢復加徵關稅的16項自美進口商品，包括蝦種苗、飼料用魚粉、潤滑油等，可繼續在下一年內，不被加徵中國為反制美301措施所提高的關稅。

值得注意的是，由於中美雙方貿易代表甫於8月24日完成通話，為續推中美第一階段貿易協議達成共識，美國貿易代表署（USTR）已於1日表示，將中國智慧手錶、口罩、呼吸器、直立式鋼琴等部份商品的關稅豁免期延長至2020年底，但豁免期僅延長4個月，而非像先前一樣直接延長一年。

▲美國對中國祭出301措施後，美中貿易戰於2018年開打。（圖／路透）

按照中國國務院關稅稅則委員會公告，第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單將於2020年9月16日到期，國務院關稅稅則委員會按程序決定，對上述商品延長排除期限。

在此之下，中方對自美進口包括蝦種苗、飼料用魚粉、潤滑油等16項商品，依規定的排除期限延長一年，即自2020年9月17日至2021年9月16日，繼續不加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅。

美國總統川普2017年上任以來，中美貿易關係轉趨緊張，2018年貿易戰引爆，兩國互對對方進口產品加徵報復性關稅，直至2018年底中國國家主席習近平與川普在阿根廷G20峰會期間會晤後，方達成暫時休戰協議。

在此之後，經雙方多次磋商，中國於2019年9月11日首次公告，決定發布對美加徵關稅商品第一批第一次排除清單，換來美國暫緩將中國輸美商品關稅提高的回應，中方後續並陸續發布對美加徵關稅商品第一批第二次、第二批第一次、第二批第二次排除清單等。

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