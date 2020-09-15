台科大校長參選人遭爆中國長江學者爭議　教育部：需揭露資訊

▲台大化工系教授李篤中。（圖／翻攝台灣大學官網）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學校長廖慶榮將在明年初任期屆滿，台科大正在進行下屆校長遴選工作，有媒體報導，有意參與校長遴選的台大化工系教授李篤中疑受聘為中國大陸「長江學者」，有違法兼職疑慮。對此，教育部今（15日）表示，參與校長遴選之候選人，皆須遴委會透過決議要求充分揭露相關訊息，以確認有無違法情事。

根據《鏡週刊》報導，參選校長之一的台大化工系教授李篤中，遭控曾獲聘中國「長江學者」講座教授，還名列備受爭議的中國「千人計畫」名單，疑似曾在中國兼職、長年拿中國官方經費做研究，甚至主持多項中國國家級、省級計畫，總經費至少人民幣650萬元，校內學者已跨院所醞釀串連抗議。

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教育部稍早回應，兩岸教育交流應遵循台灣地區與大陸地區人民關係條例、相關法規及現行政策辦理各項交流活動。又參與陸方科研計畫，教育部已函轉陸委會所籲請遵循現行兩岸政策指示，即我國公私立科研機構及大專校院現職專任教師及相關人員，未經許可不得參與中國大陸各項國家基金及國家重點研發計畫。又多次重申我國現職公私立專任教師，不得應聘赴中國大陸任教。

教育部也提到，如曾任或現任中國長江學者講座教授、或列名中國千人計畫，但未依法取得許可，則涉及違反兩岸人民關係條例或教育人員任用條例。因此，參與校長遴選之候選人，皆須遴委會透過決議要求充分揭露相關訊息，以確認有無違法情事。

至於，若學者發表的論文，經費研究來自中國官方，需不需要報備？有無違法？教育部也說，我國學者發表的論文，其經費研究如來自中國官方，須依現行兩岸政策及兩岸條例等相關規範辦理，其規定為我國大專校院現職專任教師，未經許可不得參與中國大陸各項國家基金及重點研發計畫。如有上述情事，應依兩岸條例規定報部。

