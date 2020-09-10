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3張獎狀換「他陪吃午餐」最高榮譽！對象曝光　爸笑炸：孩子加油

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲嗯？集滿3張榮譽獎狀有午餐可以吃？那當然要集啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「上課表現優良、有禮貌……可獲得獎勵卡蓋章。」許多學校都會有榮譽制度，獎賞遵守規定的好學生，但這樣的最高榮譽讓人不知該哭還是該笑啊！一位爸爸在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，似乎是孩子學校規定，集滿3張榮譽獎狀就可享最高榮譽「與校長共進午餐」，讓人父笑呼「一定要叫孩子加油！」

這位爸爸貼出拍下一張紙，紙上印著學校的榮譽制度，分成「班級榮譽制度」和「學校榮譽制度」，其中在學校榮譽制度的說明中，第1點是「蓋滿10格獎勵卡，可獲得榮譽榜一張」，第2點是「集滿3張榮譽榜，可獲得榮譽獎狀（升旗公開頒獎），與老師愛心準備的精美小禮物」。

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而最吸睛的莫過於第3點「集滿3張榮譽獎狀，可享最高榮譽～～～與校長共進午餐」。這一點讓老爸直笑「有誰比這最高榮譽還榮譽的？」還用hashtag打氣「#一定要叫孩子加油！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原來是跟校長共進午餐啊！那考慮一下好了……（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，許多網友都笑到不行，「感覺壓力好大」、「我怎麼覺得像是處罰」、「校長的功能增加了」、「跟總統共進午餐的概念是一樣的」、「校長如果穿著皮卡丘的套裝，小朋友應該比較有興趣」、「看來2張（榮譽獎狀）是大家的極限了」、「要看校長正不正再考慮。」

還有不少爸媽現身留言，分享自家孩子的心得，「不要用大人的想法去想，小孩對可以跟校長吃飯，拍照是很驕傲的」、「我兒子的國小也有跟校長共進午餐的獎勵，他有去吃過，回家說有炸薯條之類的點心，很好吃」、「我們學校的學生都很喜歡跟校長問好和抱抱喔！」

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