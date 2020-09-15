確診女帶5人偷渡雲南！躲10天才被發現　官方：我們需要檢討

▲人們排隊接受新冠病毒檢測。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南瑞麗市日前有2名偷渡客確診！官方14日晚公佈詳細情況，確診患者楊姓女子3日攜3個孩子及2個保姆，自緬甸偷渡入境，於中午14點左右到達，並暫住奧星世紀社區其楊姓姊姊家。10天後，楊女和其中一名保姆確診為新冠肺炎確診患者。瑞麗市副市長楊變強14日就此事回應，「我們需要檢討。」

德宏州公安局副局長、瑞麗市副市長、市公安局局長楊變強14日在記者會上回應，「對於此次我市出現境外無症狀感染輸入病例，我們需要檢討，這對我們是一個巨大的警醒。」

他強調，「发現緬籍無症狀感染者輸入病例以後，9月13日起全面发動所有網格成員單位再次開展入戶排查，重點針對緬籍人群采集信息，加強動態監測，堅決做到全覆蓋，不留死角，及時发現和處置疫情隱患，進一步提高網格化管理的靈敏度，防範類似問題再次出現。」

此外，會上通報了病例基本情況，楊姓女子，32歲，緬甸籍，常住緬甸曼德勒省曼德勒市，大陸暫住地為瑞麗市奧星世紀社區；依姓女子，16歲，緬甸籍，為楊女保姆，與楊女同住。

通報顯示，9月13日，根據患者流行病學史、核酸檢測結果及臨床診療資料，診斷上述2人為新冠肺炎確診病例，為緬甸輸入病例。

瑞麗市人民政府網站15日發佈《關於開展全員新冠肺炎核酸檢測的通知》，從15日8時30分開始，對瑞麗城區全員開展核酸檢測，費用由政府承擔，方案確定之後有關消息將及時發佈。

通報顯示，9月14日22時以後，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，時間暫定一周，全市城區人員居家隔離，堅決嚴厲打擊偷渡者。目前，公安機關正在對楊女等人依法追究刑事責任，對組織、協助、容留偷渡者的人員依法嚴懲。

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