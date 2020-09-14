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新確診激增「死亡料再攀升」　WHO：歐洲疫情10、11月更艱難

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▲西班牙,馬德里,太陽門廣場,Puerta del Sol,新冠肺炎,武漢肺炎,封鎖,封城,禁足。（圖／路透）

▲歐洲疫情重新升溫，WHO警告未來死亡病例恐怕再度攀升。（圖／路透）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格今天表示，歐洲地區今年10月和11月料將看到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增死亡病例攀升。

駐哥本哈根的克魯格（Hans Kluge）表示：「疫情將越來越艱難。我們將在10月和11月看到更多的死亡病例。」

歐洲地區目前死亡病例數維持穩定，但新增病例數卻激增。ＷHO說，病例數攀升預期將導致死亡病例增加。

克魯格告訴法新社：「現在各國都不想聽到壞消息，這點我瞭解。」

WHO的55個歐洲成員國14日和15日將舉行線上會議，討論疫情應變措施，就整體的5年策略達成共識。

對於部分人士認為疫苗的研發可以終止這場大流行疫情的看法，克魯格提出警告。比利時籍的克魯格說；「我一直聽到，疫苗將讓疫情落幕。當然不會。」

「我們甚至不清楚疫苗是否對所有的人口族群有效。我們現在看到若干跡象顯示，疫苗對某個人口族群有效，對另一個族群卻無效。」

克魯格說：「倘若我們必須訂購不同的疫苗，將會是物流的惡夢。疫情告終的那一刻將是我們學會如何和疫情共處的時候。這將由我們來決定，這是相當正面的訊息。」

根據WHO，歐洲近幾週來病例激增，尤其是西班牙和法國，光是11日一天，WHO的55個歐洲會員國就通報逾5萬1000起新病例，比4月疫情高峰期病例數還高。

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