上海直擊／入住隔離先領神秘「小水桶」　「如廁後」記得消毒

記者魏有德／上海報導

上海作為台灣民眾入境大陸四大口岸之一，也因為是國際經貿人士出入往來頻繁之地，因此，隔離政策與其他3處也存在些許差異。《ETtoday 新聞雲》記者發現，與其他三地不同的是，進入隔離飯店時，除基本防疫包外，防疫人員還每人發了一個「小水桶」。對此，防疫人員表示，水桶可不是用來蓄水的，上面有兩個刻度，隔離期間，「上完廁所後，要將消毒片置入對應刻度內的水中，一同沖掉。」

▲前往大陸入住隔離飯店，會收到一份防疫包，內含消毒棉花、水銀溫度計等用品。（圖／記者魏有德攝）

據了解，因疫情趨緩返沪的外地及本地人士增加，上海如有住所還可申請「後7天居家隔離」，因此，這項獨有的「如廁」消毒規定，主要是避免「無症狀者」病毒存活時間的潛伏期，將隱患降至最低。

▲上海的這間隔離飯店，旅客入住時會提供一個神秘小水桶。（圖／記者魏有德攝）

入住隔離飯店的C小姐（化名，下同）向《ETtoday 新聞雲》記者表示，這趟來上海工作前，有先上網搜集隔離相關資料，也有同事先行抵達可供諮詢，因此，準備相當充分。不過，對於防疫「小水桶」， C小姐則認為滿特別的，「之前搜集的資料，都沒有提到這方面的資訊，應該是這裡獨有的。」

▲從上海入境的旅客，在本地有居所者，可申請7天集中隔離及7天居家隔離觀察。（圖／記者魏有德攝）

目前，上海的入境防疫規定與北京、廈門及成都比較不同，隔離天數「7+7」的規定使得不少台商、台幹及學生，選擇從上海入境，可以透過後7天的居家隔離，節省一些成本。此外，上海近期也把欲前往「蘇、浙、皖」地區由上海入境的民眾，隔離措施改為「3＋11」天，僅需要在上海隔離三天，便能前往該地實施隔離，對於江蘇、浙江一帶的台商，期滿後便能直接復工。

統計顯示，上海自13日止，累計境外輸入肺炎確診605例，治癒出院562例，仍有43例在醫院治療。此外，上海13日也新增5例境外輸入個案，分別由非洲經法國、菲律賓經日本及美國入境浦東機場，隔離觀察時，出現肺炎症狀確診。