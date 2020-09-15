偷渡客確診！雲南邊境啟動「防疫戰時狀態」瑞麗封城一周

▲雲南省邊境進入防疫戰時狀態，瑞麗市封城一周。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

因緬甸偷渡客入境，導致14日新增2起輸入性確診病例，雲南省當晚緊急召開工作會議，決定將8個邊境州(市)、25個邊境縣(市)立即進入「防疫戰時狀態」，官方並於9月14日22時起將瑞麗市「封城」，時間暫定一周。目前，瑞麗定點收治醫院已備好床位80張，調派大理市200名醫護前來支援。

據了解，緬甸32歲楊姓女子3日與3名孩子和2名保母偷渡入境雲南，直至14日雲南省衛健委才宣布，新增兩起境外輸入新冠肺炎確診病例，均為自緬甸入境瑞麗輸入。雲南省委書記陳豪坦言，此次輸入病例，「說明我們的防控工作還需要進一步加強。」

▲雲南大理醫療隊支援瑞麗市。（圖／翻攝央視新聞攝）

由於上述偷渡客3日入境後，直至14日通報間存在超過10日空窗期，雲南省於14日晚召開工作會議，宣布採取緊急措施，包括對瑞麗城區全員開展核酸檢測，費用由政府承擔；9月14日22時以後，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，時間暫定一周；全市城區人員居家隔離等。

會議要求，要堅決嚴厲打擊偷渡者，另 9月12日0時以後離開瑞麗的人員，要主動向當地社區報告並做核酸檢測。

目前，雲南官方已對患者楊佐某等所住社區實施封閉管理，並對全體居民進行採樣核酸檢測。目前，奧星世紀一期核酸檢測409人，奧星世紀二期檢測776人，共1185人全部為陰性。





▲雲南省委書記陳豪在緊急防疫工作會議上做出指示。（圖／翻攝雲南日報）

陳豪指出，各地區各部門要進一步認清疫情輸入風險，總結教訓，全面排查填補防控工作漏洞，對屬地邊境疫情防控再動員、再部署。

雲南省省長阮成發指出，各州市要高度緊張起來，特別是8個邊境州（市）、25個邊境縣（市）要立即進入戰時狀態，切實將各項防控措施落實到位。

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