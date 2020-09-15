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酒駕逆向撞一家三口「女兒嗅味覺喪失」　無照男兩度落跑下場出爐

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記者黃翊婷／綜合報導

徐姓男子去年4月21日晚間8時許酒後開車外出，卻在行經新北市淡水區關渡橋時逆向撞上阿強（化名）一家人的車，導致車上兩名乘客嚴重受傷，其中阿強的女兒還因此喪失嗅覺和味覺。然而，徐男肇事後兩度試圖落跑，遇到警員盤問也不承認自己就是駕駛，最終被士林地院法官依法判處3年有期徒刑，全案仍可上訴。

關渡大橋。（圖／翻攝自Google地圖）

▲徐男在關渡橋上出車禍，隨即棄車徒步逃逸。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，徐男當天在位於台北市的租屋處飲酒，休息不到2小時隨即開車出門，行經新北市淡水區關渡橋時，疏於注意跨進對向車道，撞上阿強駕駛的汽車，隨後立即下車徒步往北投方向逃逸，雖然中間一度被阿強攔下，但在警方到場之後，他又馬上找機會逃離現場，後來是被警員騎機車追回，送往醫院抽血測得血液中酒精濃度為107.9mg／dL，換算成呼氣酒精濃度為每公升0.53毫克。

徐男事後坦承無照駕駛並撞傷人，但辯稱沒有肇事逃逸的意思，「我沒有想要跑的意思，我就下車邊走邊打電話，要打給我女朋友跟友人，告訴他們發生車禍的事情，我也不知道算不算離開現場，我因為急了、慌了所以就走，事發地點就在引道口，我也只能往那邊走，我被攔下來的地點確實在關渡大橋往北投的引道，接近平面道路的地方，我是往北投平面道路走，但那條引道很短，我離開車子只有幾十公尺而已，我走下去講電話時警察就到了，我就跟警察一起走回來，我如果想要跑，怎麼會待在現場讓警察抓？」

▲▼ 吃飯,用餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿強的女兒被撞到喪失嗅覺和味覺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

而阿強證稱，事故發生之後他馬上踹開車門下車，徐男完全不理會，只顧著找手機，下一秒竟然沿著機車道逃跑，當時救護車和警車都還沒到，他一邊大叫「站住」一邊追，直到喊出已經報警了，對方才停下來，兩人那時候相距大約300公尺，沒想到警員到場後還是讓人趁亂逃走了。

到場處理的警員也表示，到場之後阿強馬上表明肇事駕駛跑掉了，接著另外兩名警員開車抵達現場，「我們分頭去追，都快騎完引道才在平面道路發現徐男，竹圍所的警員問他是不是開車的人，他還說不是，後來我們就一起回到車禍現場。」

士林地院法官認為徐男所述都是狡飾之詞，考量到他迄今未與受害人達成和解，沒有賠償也沒有道歉，開庭還一副要來不來的樣子，犯後態度十分惡劣，最終依不能安全駕駛動力交通工具致重傷罪判處2年，再依犯肇事致人傷害逃逸罪判處1年，應執行刑期為3年，全案仍可上訴。

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