酒駕男拒測一次噴33萬3000元！　氣回「警察強拉嚇到我」反打臉

記者黃翊婷／綜合報導

江姓男子今年1月15日傍晚6時許酒駕騎車被抓，因為拒絕酒測還被依現行犯逮捕，事後不僅面臨18萬元的罰鍰，還被法院依公共危險罪判罰15萬3000元，相當於一次挨罰33萬3000元，氣得提出行政訴訟。不過，苗栗地院法官最終並未採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

▲江男拒絕酒測挨罰18萬元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

江男在判決書中主張，上述酒駕行為一張罰單就寫了兩種行為，罰金明顯不符合比例原則，一行為兩罰應該兩害取其輕，「我沒有戴安全帽去送菜給老人家，在門口被警察拉住機車，又從機車上強行拉住我後面的褲頭，是警察強拉我，我在驚嚇中反應不過來才拒絕酒測，當時有很多人在場，所以我想是我的錯就跟著回警局，自動配合做酒測，我都全力配合，可是不知道怎麼會罰款這麼重。」

江男強調，第一條行政法拒絕酒測罰18萬元，第二條罰酒駕15萬3000元，一張罰單寫兩樣行為，「我是教會人員，非常感謝法官勸說和醫生一路陪我戒酒，以前看診都看錯科，應該看精神科才能戒酒，我獲得3個月良好的治療，已經沒有喝酒了，監理所應該了解全部的過程。」

▲江男聲稱是被警察嚇到才會拒測。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

交通部公路總局新竹區監理所則主張，江男拒絕酒測，依道路交通管理處罰條例第35條第4項處罰，是罰他以「不作為」的方式違反接受酒測的義務；而依道路交通安全規則第114條第2款、第3款，以及道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款予以處罰，是以「作為」方式違反禁止飲酒超過特定標準之不作為義務，故拒測和酒駕違反的義務不同，並不適用「一行為不二罰」原則。

苗栗地院法官也認同監理所的主張，認為江男的確有拒測和酒駕等違規行為，依法裁處並無不妥，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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