武界壩放水2大疑點追關鍵16分鐘！　檢方一查「中控室沒監視器」

▲武界壩閘門異常開啟放水。（圖／台電提供）

記者黃翊婷／綜合報導

南投武界壩放水奪4命，從閘門異常開啟到完全關閉，一共耗費31分鐘，其中最關鍵的「16分鐘反應時間」是南投檢調追查的重點之一，這部分共有兩大疑點，分別是為何放水時間長達31分鐘、值班員當時是否在場。

據調查，武界壩12日凌晨4時12分6號閘門發生異常開啟，亮燈9分鐘，直到4時21分低水位警報響起，值班的蘇姓人員才發覺，經過7分鐘處理，才在4時28分開始關閉閘門，這中間等於是經耗費16分鐘才開始應變，直到4時43分閘門才完全關上，總放水時間長達31分鐘。

此外，電廠值班人員勤務編排以5人為1組，共分為4組，其中3組值班8小時，1組正常休假，以此輪替；每一組會有4人在大觀電廠值班，1人在武界壩，蘇姓人員當時的值班時間為0時至8時。那麼為何在值班時會發生放水31分鐘的疏失，由於中控室內沒有裝設監視器，當時蘇姓人員究竟做了什麼、人是否在中控室內，都不得而知。

▼▲倖存者曾傳訊息向親友求救。（圖／記者白珈陽攝、江和樹里長提供）

雖然台電強調類似的閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩也依規定每半年進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統都沒有異常。但整起事件有太多需要調查的地方，光是上述2個疑點，就讓檢調傷透腦筋。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍14日表示，蘇姓人員在發覺閘門故障以及後續通報，甚至到示警環節都有明顯疏失，涉嫌過失致死罪，13日訊後以10萬元交保。全案仍有待相關單位進一步追查釐清。

▼家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▼事發現場只留下些許露營用品。