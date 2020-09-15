看到齊頭水只剩10秒逃命！溪水暴漲吞5人影片曝　3前兆出現趕快跑

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

南投武界壩野營4死慘劇不僅掀起各界對於國賠的討論，也有不少人好奇，究竟溪水暴漲前會出現什麼徵兆。新北市消防局列出「3大前兆」解答，分別是齊頭水、水面混濁以及水流加速，由於溪水暴漲就在5到10秒之間，一旦發現這3項前兆的任何一項，一定要趕快離開水域才能保命。

新北市消防局2017年曾在臉書PO文引用印度的案例，當時大約有十多人在平緩的溪流中戲水，此時上游「齊頭水」緩緩出現，遊客見狀立即逃回岸上，不到10秒的時間洪水就沖了過來，來不及逃回岸邊的5人被困在河床中央，雖然還能勉強站著，卻動彈不得，就在齊頭水出現30秒後，水流已經強到讓人無法站穩，最終受困的5人在不到1分鐘的時間內被洪水吞沒，沖進下方的瀑布。

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▲以色列民眾拍下洪水到來的瞬間。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

而在台灣，以新北市為例，三峽大豹溪、北勢溪及南勢溪每到夏天總會吸引許多戲水遊客。新北市消防局今年7月間不忘透過媒體提醒民眾注意自身安全，並列出溪水暴漲的3大徵兆，分別是齊頭水、水面混濁以及水流加速，民眾一旦發現出現前兆，一定要立即上岸、離開水域。

▲大豹溪因為午後雷雨導致溪水暴漲。（圖／記者陳豐德翻攝）

溪水暴漲的「黃金逃生時間」只有5到10秒，新北市消防局提到，像是北勢溪流域，在暴漲前會出現齊頭水，也就是平緩的溪流中出現一波「同等速度水流」，且後方溪水顏色混濁，這就表示暴漲的強勁水流將至，如果民眾還站在溪中或靠近岸邊，就只剩下不到10秒的時間可以逃生。

接著，像是大豹溪，因為河域不同沒有出現齊頭水，但溪水逐漸變得混濁，不到1分鐘就暴漲了。新北市消防局呼籲，水流異常加速也是暴漲的徵兆，遇到這些狀況先別管還有什麼東西沒拿，看準撤離路線趕快離開才是保命之道。

▼看到「齊頭水」就快逃。（圖／翻攝自臉書粉專「新北消防發爾麵」）