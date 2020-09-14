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台南酒駕肇事頻傳　善化警取締酒駕零容忍連3天強勢路檢

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▲台南市善化分局共出動警力計26名，設置2處路檢點及3處守捕攔截點，於台一線與南122線路口執行強勢路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化分局共出動警力計26名，設置2處路檢點及3處守捕攔截點，於台一線與南122線路口執行強勢路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於台南市永康區發生酒駕車禍釀成1死3傷憾事，為積極遏止酒駕歪風，有效防制事故發生及酒駕行為，善化警方14日起規劃18時至22時同步實施取締酒駕強勢路檢專案勤務，展現警方強力取締酒後駕車決心。

▲台南市善化分局共出動警力計26名，設置2處路檢點及3處守捕攔截點，於台一線與南122線路口執行強勢路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市善化分局共出動警力計26名，設置2處路檢點及3處守捕攔截點，於台一線與南122線路口執行強勢路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局共出動警力計26名，設置2處路檢點及3處守捕攔截點，於台一線與南122線路口執行強勢路檢。警方指出，酒後駕車是馬路上移動不定時炸彈，常常導致嚴重死傷，善化警分局也分析轄區易發生酒駕肇事時段為10時至14時及16時至18時等時段，也律定各分駐、派出所執行各項勤務時，於轄區易生酒駕地點，加強守望攔檢，全力取締酒後駕車，積極遏止酒駕發生。

▲台南市善化分局共出動警力計26名，設置2處路檢點及3處守捕攔截點，於台一線與南122線路口執行強勢路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局長方國璽也特別提醒員警，執勤時勿將頭、手伸進車窗內或靠近駕駛人，善用酒精檢知器進行初篩檢測，確保自身安全；另外也呼籲駕駛朋友，於餐敘飲宴後，如有飲酒情形，記得「代叫計程車」或餐飲前即「指定駕駛」，千萬不要酒後駕車，害人害己，得不償失。

▲台南市善化分局共出動警力計26名，設置2處路檢點及3處守捕攔截點，於台一線與南122線路口執行強勢路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新市分駐所也取締機車駕駛酒後駕車1件1人，經檢測酒精濃度為0.29mg/l，全案依公共危險罪嫌移送。

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