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微博搶先爆料Apple新品發表會　iPad Air 4將直上A14晶片

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▲▼Apple發出2020秋季新品發表會邀請函。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple 2020秋季新品發表會將於16日凌晨1點登場。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple新品發表會即將在明（16）日凌晨1點於線上登場，外界皆好奇，這場發表會中究竟會推出什麼產品？對此，先前就精準爆料WWDC 2020內容的微博爆料博主Kang以諧音貼文爆料指出，這次的發表會中將會推出iPad 8、iPad Air 4、Apple Watch S6，以及Apple Watch SE；值得注意的是，這次將推出的iPad Air 4，將會搶先搭載A14處理器。

▼微博爆料博主Kang以諧音貼文爆料Apple新品發表會將發表的產品。（圖／翻攝自微博）

▲▼微博爆料博主Kang貼文爆料Apple新品發表會將發表的產品。（圖／翻攝自微博）

根據Kang的爆料貼文顯示，16日凌晨Apple將推出的平板產品有iPad 8與iPad Air 4。iPad 8尺寸為10.2吋，處理器將採用A12晶片；iPad Air 4則為10.9吋（也可能是10.8吋），處理器將直接採用A14晶片，並會推出5種顏色選擇（金、銀、灰、綠、藍），按鍵支援Touch ID、容量選擇64GB起，相容於11吋巧控鍵盤。

而在手錶產品方面，則將推出Apple Watch S6，以及Apple Watch SE。Apple Watch S6所搭載的晶片是採用基於A13處理器所改的S6晶片，支援血氧感測功能、時時運作的高度計等，螢幕採用OLED，外觀更耐看且會推出新顏色與新的錶帶材質，只不過果粉最關心的續航能力並沒有進一步提升，不過將支援快充功能。

至於較便宜的Apple Watch SE手錶，則將採用S5晶片，一樣擁有時時運作的高度計，而其他功能則與先前的產品差不多。

不過，Kang也提到，這只是稍微先劇透一下，至於其他的產品則會等到15日再貼文爆料。

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