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彭博：Apple Watch 6、全螢幕 iPad Air 明晨亮相！　再揭露11月新品

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▲▼蘋果,Apple,蘋果公司。（圖／路透）

▲蘋果秋季首波線上發表會在週三凌晨1點開始，點圖看直播。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果將於明（16）日凌晨1點舉辦線上發表會，彭博名記者 Mark Gurman 再度做出預測，重申此次活動焦點將在 Apple Watch Series 6 和 iPad Air 4（iPad Air 2020），並指出搭載 Apple Silicon 的 Mac 將在 11 月發布。

Mark Gurman 在預測蘋果消息上有著非常良好的業界記錄，上週在蘋果宣告秋季首波線上發表會時，他就曾駁斥iPhone 12 將在此次活動出現的消息，並指出蘋果不打算在10月前推出 iPhone 12 系列，重點會在新一代的 Apple Watch 和 iPad Air。

根據報導指出，Apple Watch Series 6 會和 Series 5 有相同的尺寸和外觀設計，同樣是 40mm 和 44mm，並擴增了血氧（spO2）監測功能。Mark Gurman 還表示，較低端的新款 Apple Watch （Apple Watch SE）也將在活動中發布；換句話說，蘋果會在這次發表會上推出兩款 Apple Watch。

此外，蘋果可望推出一款新的 iPad Air，為一款中階機型，具有與 iPad Pro 類似的全螢幕設計，但不會配備 Apple 最新的A系列處理器或 ProMotion 高階顯示器。

Mark Gurman 補充，第一批帶有 Apple 自家處理器 Apple Silicon 的 Mac 將在 11 月發布，這與蘋果承諾在今年底前發布的消息相符；他也提到，蘋果的頭戴式耳機 AirPod Studio 和 AirTag 藍牙設備追踪器可能會在今年底前問世，而新一代智慧音箱 HomePod mini 也正在生產中。

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