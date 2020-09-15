iPhone 12 不夠力　120Hz再等等！　分析師曝 Apple Watch 外觀新設計

▲分析師指出 iPhone 12 高階 120Hz 顯示器可能要等到明年。（圖／取自EverythingApplePro）



記者謝仁傑／綜合報導

120Hz高階顯示器能在遊戲或觀影時帶給人們更好的體驗，不過它需要具備相當的電量才足以支撐，天風國際分析師郭明錤指出，iPhone 12 系列應該不會出現120Hz的顯示器，因他認為新系列手機的電量仍不足，預期120Hz的 iPhone 可能要等到 2021年才會出現。

由於對電池壽命的擔憂，郭明錤對 iPhone 12 系列會出現120Hz顯示器的傳聞澆了一盆冷水，他表示 iPhone 13（暫名）將採用 LTPO 技術來降低顯示器的功耗，這將會為蘋果提供更好的電池續航力，以致於在明年啟用120Hz功能。

蘋果在 Apple Watch Series 4 中首次採用了 LTPO 技術，而將此技術的節能功能拓展到明年 iPhone 上，也是很合理的推測。

▲分析師指 Apple Watch 外觀設計可能會在明年出現重大改變。（圖／Apple官網）



此外，郭明錤指出，Apple Watch 6 可能與前兩代的外形相似，今年升級的主要重點是增加了「血氧感測」功能，不過他預計最早在明年下半年，蘋果將推出新款的 Apple Watch，在外觀設計上可能會有重大的改變。

最後，郭明錤還預計蘋果將從明年開始在新的 iPad 中加入側邊按鈕感測的 Touch ID，而 iPad Air 4（iPad Air 2020）有望成為第一款帶有側邊 Touch ID 的產品，並將於 9 月中推出。

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