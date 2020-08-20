台灣7月手機熱銷TOP20出爐！iPhone11Pro險跌出榜單　Sony奪「旗艦機王」

▲蘋果仍在20名內佔了5個名額。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

2020年7月份全台銷售手機數量達到 55.5 萬台，比起6月份的44.7萬台成長25％，《ePrice比價王》就公布「7月份最暢銷的20款手機」排行，蘋果機型仍佔5個名額，由iPhone11奪冠，另外HTC也以中階機重回榜單，6月底上市的Sony Xperia 1 II更是旗艦機銷售之冠。

根據《ePrice比價王》消息，20款熱賣機型前5名蘋果就佔了3名，其中上月排名第2的第2代iPhone SE名次則稍下滑到第5名。

Android市場則仍是三星的Galaxy A系列等中階、入門機最熱賣，由Galaxy A71、A21s奪下熱銷榜第2和第3位，前10名中也有6款來自三星Galaxy的中階或入門手機。

▲SamsungGalaxy Note20 Ultra將上市。（圖／記者邱倢芯攝）



▲7月份暢銷手機TOP20榜單。（圖／翻攝自ePrice比價王）



至於頂規旗艦機，包括iPhone 11 Pro Max等機型皆有些退燒，名次都掉到10名以外，256GB 版的 iPhone 11 Pro Max更差點跌出榜單，落至第18名。

另外，久違的HTC以中階機款Desire 20 Pro重回榜單，拿下第16名，是唯一在榜單中的台灣手機。6月底上市的 Sony Xperia 1 II則成功在7月奪全台最熱賣的旗艦手機，名次來到第17名，不負官方期待。

市佔排名則延續6月，前5名依序為蘋果（32.7%）、三星（30.3%）、OPPO（7%）、vivo（5.5%）、Sony（4.3%）。

▼7月份手機市佔排行。（圖／翻攝自ePrice比價王）

