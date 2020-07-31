動物眼追蹤超強大　「炫寵魔人」口袋必備Xperia 1 II

▲Xperia 1 II搭載了「動物眼即時眼部追蹤對焦功能」，成「炫寵魔人」口袋必備機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

毛小孩當道！現今有許多人「不養小孩養毛孩」，且許多毛孩家長超愛「炫寵」，根據《ETtoday寵物雲》統計，每天都要拍毛孩的家長有19.1%、一週拍攝毛孩2-3次的家長則有48.7%，而每月拍攝1-2次的家長則有24.8%。

根據《ETtoday寵物雲》另一項統計數據指出，有高達97.8%的毛孩家長喜歡使用手機作為拍攝毛孩的主要工具，用專業單眼相機拍攝的家長僅有1.9%。

但是有56.3%毛孩家長認為，「對焦太慢」是手機拍攝寵物最常遇到的問題，更有近8成飼主訴求手機擁有「快速追蹤對焦」的功能，才能拍下毛小孩最萌瞬間的好照片。

▲▼Xperia 1 II「動物眼即時眼部追蹤對焦功能」（圖中綠框）。（圖／記者邱倢芯攝）

對於許多毛孩家長來說，隨手用手機拍下毛寶貝奔跑、玩耍、跳躍的瞬間，但卻比想像中還不容易，總要天時地利人和才能拍到萬中選一的清晰照片；不過，Sony Mobile今年度的旗艦手機Xperia 1 II搭載了「動物眼即時眼部追蹤對焦功能」，搭配每秒高達20張(20fps)高速連拍與每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤計算，不只能拍出毛小孩玩耍的動作瞬間，甚至連動物的毛流都能清楚捕捉，Xperia 1 II讓飼主輕鬆拍出萌寵照。

▲▼透過Xperia 1 II的「動物眼即時眼部追蹤對焦功能」，並搭配上高速連拍，即可捕捉到毛孩可愛的瞬間。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，Xperia 1 II已於7/29推出台灣新版軟體，支援RAW檔拍攝，提供拍攝後製更多可能。

不過，即便有「動物眼即時眼部追蹤對焦功能」也不見得能拍出可愛的毛孩萌照；Sony Mobile也找來了三牲工作室攝影師Yang分享使用Xperia 1 II拍攝寵物的小技巧。

Yang指出，毛小孩總是活潑好動，在拍攝寵物時，可以輕敲手機背面製造聲響，吸引狗貓的注意力，讓狗貓能夠注意鏡頭，甚至對手機感到好奇而湊近，拍出意想不到的好照片。

而如果想拍出自然可愛的毛孩照，這時候應該將手機的角度放低，以低角度拍攝避免寵物感到壓迫，並搭配Xperia 1 II的動物眼追蹤對焦與高速連拍，輕鬆自動抓住寵物的眼神，無論是靜態或是跑步、跳耀的動態畫面，都能輕鬆捕捉。

另外，如果想拍攝出毛小孩活潑好動的一面，Yang建議開啟《Photo Pro》的S模式，透過固定快門參數，簡單捕捉毛孩在玩耍中的畫面。如果是要拍攝正在休息、較為文靜的毛孩時，則建議開啟M模式，為毛孩的毛流、瞳孔等保留更多細節。

此次Sony Mobile為了號召全台寵物飼主一起來體驗Xperia 1 II超旗艦的動物眼部追蹤對焦功能，請寵物飼主於活動期間2020.8.8～2020.8.30「帶著與寵物合影的萌照」，體驗Xperia 1 II的動物眼部追蹤對焦功能與每秒20張高速連拍，體驗後完成問券，即可獲得「Xperia寵物雙用水糧杯與伸縮碗一組」。