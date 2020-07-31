桃園楊梅區永平工商校長交接　議長邱奕勝肯定培育技職達人搖籃

▲桃園楊梅區永平工商校長交接。（圖／葉志成會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區永平工商31日舉行新、卸任校長胡劍峯、蔣香蘭交接典禮，於該校明德堂舉行，由董事長朱仁才主持；創校50年的永平工商是培養技職人才的重要搖籃，議長邱奕勝期永平能持續培育具備專業技能、懷有工作熱忱的專業技職達人們，投入未來桃園亞洲矽谷創新研發中心、桃園航空城開發產業專區的營運而努力。

▲議長邱奕勝肯定永平工商是培育技職達人的搖籃。（圖／市議會提供）



永平工商新任校長胡劍峯是桃園人，先後於桃園市國小及慈文國中服務，並於1996年榮獲教育部師鐸獎；陸續擔任桃園市立內壢高中創校總務主任、教務主任後，升任三重高中校長、中大壢中校長及桃園市立平鎮高中校長，擔任校長期間因治校嚴謹、勇於創新，深受各界肯定，獲永平工商董事會肯定，聘任校長要職。

▲議長邱奕勝(左四）肯定永平工商是培育技職達人的搖籃。（圖／市議會提供）

永平工商董事長朱仁才表示，面對少子化風暴來襲，學生人數銳減，及2019新課綱的全面實施，該校本著「創新、專業、誠信、感恩」的辦學理念，創造優質學習情境、發展學校特色課程，因此，永平畢業的孩子在各行各業都有傑出表現，受到企業主喜愛任用。包括：教育部常務次長林騰蛟、桃園市議會議長邱奕勝、桃園地檢察署王俊力檢察長、桃園市調查處李漢陽簡任秘書、財政部北區國稅局監察室張勝雄主任、三井餐飲集團黃奕瑞總經理以及地方各界人士到場觀禮。

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