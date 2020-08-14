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憂財政惡化！　桃園「雙首長」一起向中央要經費：不能比台南少？

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▲憂財政惡化！桃園要向中央要經費。（圖／市議會提供）

▲議長邱奕勝指出，歷年來墊付款項逐年攀升，恐將導致桃園市財政狀況惡化。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導　

桃園市議長邱奕勝14日於市議會定期大會開議首日指出，依審計部桃園市審計處於審核報告中指出，桃園市的財務管理業務經財政部國庫署考列甲等，但歷年來墊付款項逐年攀升，恐將導致桃園市財政狀況的惡化，請市府要有穩健且永續的財政規劃，桃園才能夠持續蓬勃發展。

▲憂財政惡化！桃園要向中央要經費。（圖／市議會提供）

▲林俐玲提出府會「雙首長」一起向中央要經費。（圖／市議會提供）

邱奕勝也指出，市長鄭文燦是一位「會做事，不會要錢」的市長，對於中央統籌稅款分配不均的問題，鄭市長及市府團隊應更積極的向中央表達意見及立場，議會及議員們也會全力支持市府，府會齊心協力為桃園爭取合理、公平的財政挹注。

民進黨籍市議員林俐玲對於邱議長的說法，立即提出臨時動議要求國民黨籍的議長邱奕勝和民進黨籍的市長鄭文燦「兩長」，以及市府團隊和市議會同仁，一起去中央要經費？邱奕勝立即答應，沒問題。林俐玲接口，「但是議長您們要先講好要多少，能知道要多少我們才要去，不然我們會沒面子？」

邱奕勝說，「向中央要經費，不能比台南少？」林俐玲接著問邱議長，「台南會很多嗎？」看到坐在備詢席的鄭市長點頭，林俐玲說，「我們市長點頭，那就表示是啦！」林俐玲的臨時動議，議堂內的各黨派議員都毫無異議通過。

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