桃園越配年度大會　邱奕勝：議會提案市府要成立新住民事務科

▲議長邱奕勝表示，在市議會提案爭取下，市府將成立新住民事務科，服務並照顧更多新住民朋友。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市越配權益促進會30日於中壢區舉辦年度大會，約有300人出席。市長鄭文燦、議長邱奕勝等各界人士，陸續到場參加。越配姐妹們對於居住在桃園，近年來，受到友善對待，感受深刻。議長邱奕勝表示，在市議會提案爭取下，市府將成立新住民事務科，服務並照顧更多新住民朋友。

▲桃園企業發展協會創會長劉淑媓、會長廖云喬和新二代一起歌舞同樂。（圖／記者楊淑媛攝）

▼新住民姐妹演唱助興。

邱議長也指出，桃園市越配權益促進在今天的大會中，也舉辦越南國服秀暨越南美食饗宴，在越南國服秀中，除了越南籍的姐妹們，穿上越南國服盛裝出席還有，桃園在地受邀參加的姐妹們，也穿上越南國服一起慶祝協會大會，表達我們愛越南的姐妹，如同您們愛台灣的我們一樣，希望因為有我們彼此，讓桃園的文化更包容、更多元，為桃園這座城市注入更多新力量。

桃園市越配權益促進會年度大會由創會長馮玉英和現任理事長阮慶漓共同主持。阮慶漓說，今天參加大會的越南姐妹們，除了來自居住桃園13區的越南姐妹，還有遠從宜蘭、新北、新竹、台中、彰化…等各縣市姐妹，以及甫創立的「台灣新住民黨」黨主席麥玉貞也到場。

▲市長鄭文燦(左二)穿上越南服，傳達友善關懷。（圖／記者楊淑媛攝）



同樣是新住民團體的理事長牛春茹、賈鴻(賈敏)、孫莉安以及桃園企業發展協會創會長劉淑媓、會長廖云喬、市議員林政賢秘書陳武卿等人士，也上場演出歌舞和越籍姐妹一起同樂。

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