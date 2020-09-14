9月14日相片情人節　新北志工攝影展捕抓幸福滿滿

▲新北志工Raymond跟喜洋洋相看兩不厭，默契十足。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年的9月14日是相片情人節！新北市板橋區毛寶貝生命教育園區展出志工攝影展，志工在園區服務時與毛寶貝情投意合照片，留下瞬間的美與真情，期望讓每隻毛寶貝都能藉由這些溫暖的相片找到自己的真心情人。即日起至9月30日止到歡迎大家到新北市各動物之家與小情人合影上傳臉書，即可獲得精美寵物用品。

動物之家的志工們個個都身懷絕技，此次攝影展集結了多位攝影師志工的作品，以相機記錄下精采的瞬間，展現了志工跟毛寶貝之間的信任與親密，他們眼中滿滿的幸福令人感動，在服務過程中透過每位志工真心的付出，毛寶貝真實的感受都在那剎那間展現出來。

▲捕抓與毛寶貝這瞬間就是美好。

一張照片一個故事，經由臉書、IG傳播出去，讓更多的人看見，增加曝光度，期望每隻毛寶貝都能找到視牠為珍寶的真心有情人。9月30日前到新北市各動物之家與小情人拍照打卡，分享喜悅與幸福，當場可獲得精美寵物用品。

動保處表示，每個毛寶貝都值得讓人放在心上疼愛，每位志工的努力與用心，透過志工攝影展的展出讓大家都能欣賞與了解志工的付出，期望每隻毛寶貝透過這些美好的照片找到自己的最愛，讓每天都是情人節。

新北市政府毛寶貝教育園區目前除了展出攝影展之外，在園區每月都有毛寶貝相關的課程，美食DIY、美容SPA、專業獸醫師講座，及毛寶貝照護講座提供所有飼主學習當合格的情人，歡迎大家一同前往學習，讓新北市成為毛寶貝最溫暖的城市。課程資訊：https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/cht/index.php?act=activity。

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