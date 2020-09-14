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女友要「128萬聘金+1套新房」！白T男當街暴打她：妳要逼死我嗎

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▲▼準新娘討128萬聘金、642萬新房！。（圖／翻攝自影片）

▲準新娘討128萬聘金、642萬新房。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

近年來，「天價聘金」屢次登上大陸熱搜！一年輕男生街頭怒打女友影片日前在網路曝光，影片中，男生情緒失控大喊，「跟妳在一起了2年，妳家裡要30萬人民幣（約新台幣128萬）聘金、150萬人民幣（約新台幣642挖墓念莫）的房子，妳還讓我活嗎?」然後動手打了女友一巴掌。

11日，一對情侶在路邊吵架被圍觀民眾用手機錄下來，並上傳至網上引起廣泛熱議。影片中，男生時而扇女友嘴巴，時而坐在樓梯指著女友聲嘶力竭怒吼。期間，一名抱著孩子的阿姨多次上前阻攔。

男生崩潰大喊，「30萬聘金150萬的房，妳讓我活不，我的錢從哪裡來，妳是要逼死我嗎？我他媽在上班整天跑到跑到我公司鬧，啥話不說過來先把我打了一頓，我上輩子欠妳的嗎？妳想讓我怎麼辦，現在說清楚妳還想要啥。」而女生全程只說一句話，「他們打你的又不是我，你現在打我幹嘛。」

隨後，越來越多的人被男生的怒吼聲吸引圍觀。最後，男生將手機重重摔在地上，坐在樓梯上雙手掩面崩潰。一名大叔則走上前，安慰拍了拍他的肩膀。

▲▼準新娘討128萬聘金、642萬新房！。（圖／翻攝自影片）

▲男生當街暴打前女友。（圖／翻攝自影片）

據悉，兩人戀愛2年，已經到了談婚論嫁的地步。而女方家提出需要30萬（人民幣，下同）的聘金和150萬的房子，經多次協商後依然未做出退讓。男生因經濟條件達不到，所以提出了分手。女生在分手後不死心，四個月中多次到前男友公司吵鬧。

此影片一出，評論區炸鍋，網友表示，「要聘金對方給不起，妳嫌棄他妳就跟他分手啊，幹嘛去人家公司裡鬧？兔子急了還咬人呢」、「看來還是單身好」、「這女方真是有病，幹嘛禍害人家男孩」。

不過，也有網友則認為，「可以分手，打人犯法」、「不給就不給唄，打人算什麼，小夥子還是年輕啊」、「不滿聘金數目就分手啊，打人算怎麼回事」、「有一說一，打人肯定不對，聘金的事情你情我願，超過自己的能力範圍可以放棄」。

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