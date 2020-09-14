店家幸運轉盤有Bug！她驚「轉N次都同獎項」　網抓出真相：出老千

▲知名店家轉盤活動疑似有詐。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多店家為了招攬客人，會推出許多互動小遊戲吸引民眾參加，一名女網友日前到三井Outlet知名店家購買霜淇淋，沒想到發現店家「幸運轉盤」的秘密，不管轉幾次，都會停在同一個位置上，轉到快下來的時候還會回轉，讓她怒喊「把消費者當塑膠」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前跟家人到三井Outlet某知名店家買冰淇淋，剛好店家在做活「幸運轉盤」的活動，由於現場很多組客人排隊，原PO意外發現轉盤的秘密，「親眼目睹好幾次旋轉結果，我們和在場的其他客人都不約而同發現，這個轉盤不管轉N次，都會停在同一個位置上」。

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▲店家推出「幸運轉盤」活動。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

轉盤還會在快停下的時候回轉，原PO心想會不會是因為冷氣風向，或是一些外力因素影響，「但再嘗試幾次後，發現不管轉多大力，都指向同一個結果，試問這種機率又有多高呢？」最後得到的獎品都是「聯名貼紙兩張」，原PO忍不住酸，「既然只願意送貼紙，那要不就別轉了，直接發嘛，不要把消費者當塑膠。」

原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，事後向店家反應，店員卻回覆「東西都是公司配來的，歡迎反應」，講完這句話後，完全沒有驚訝的感覺，或是迅速到前方來檢查轉盤，感覺像是本來就知道這件事情。當天晚上原PO還到粉專留言，卻慘遭店家已讀不回，「我PO文之後他們才來找我，說想跟我聯繫，但我是直接跟他們說，請他們與行銷單位或是林口店店長了解狀況就好」。

記者致電到該店家詢問，店長表示，「這項活動的道具設計不是我們處理跟負責，不便多做說明，需要聯繫總公司才能知道。」