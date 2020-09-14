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搭計程車稱「先回家拿錢」！司機等10分鐘不見人　電話關機搞消失

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲男乘客放了一張金融卡後便下車。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

一名男乘客今（14）日凌晨叫了一台大都會的計程車，表示到家後要上樓拿錢，再下來付車資。抵達目的地後乘客便上樓，沒想到十分鐘過去，依然沒有看到男乘客的身影。車隊試著打電話聯絡，前三通都無人回應，之後直接關機轉語音信箱，誇張的行徑讓司機傻眼，直呼「你的人格連200元都不值」。

計程車司機在臉書「爆怨公社」發文，凌晨收到車隊派遣的案子，一名年約20歲的男子叫了7折的計程車，要從大安區搭車回到南港區，並註明「下車後需先至家中拿錢，才有辦法給車錢」。抵達目的地之後，車資約200元，司機詢問男乘客有沒有證件或是手機可以留下避免跑單，男乘客放了一張金融卡後便下車。

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼男乘客下車後便沒有再出現。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

司機向《ETtoday新聞雲》記者表示，原本希望可以留下證件或手機，但心想這是車隊派遣的客人，應該不會跑單，就讓對方留下金融卡。沒想到十分鐘過去，依然沒有看到乘客，司機便打電話告知車隊；車隊打電話連絡男子，前三通都無人回應，之後直接轉語音信箱。

乘客不付錢搞消失的行為，讓司機相當傻眼，將影片放在臉書上並寫道，「這位先生，既然你的人格連200元都不值，那就公佈給大眾看看」。司機表示，公司收到消息後，直接報案聯絡警方，並提供該乘客的電話協助追查，「後續便交由警方全權處理，公司不再介入。」

貼文發出後，網友紛紛怒罵，「C-300至少付了300元，這個連200元都不付」、「直接告詐欺了，這跟騙錢沒兩樣」、「電話PO上來，大家幫你打到爆」、「沒錢就走路回家」、「繼上次的300哥，這位就是『200哥』囉」、「真的是丟臉丟到家」、「200塊都付不出來的傲笑臉（傲少年）還敢跟人家出來玩」。

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