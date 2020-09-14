拒付250元清潔費！飼主「狗狗綁騎樓」淋雨1天　被抓包反應網怒炸

▲監視器抓包半夜才偷帶狗進房。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

為了省250元的寵物清潔費，竟然將自己狗狗綁在騎樓，風吹雨淋一天一夜！一名旅館櫃台人員表示，他們是「寵物友善旅店」，客人可以帶自己的貓狗入住，但要額外付一筆250元費用，用來房間清潔消毒，結果前幾天碰到一位奇葩客人，不想付這250元，就把自己的狗丟在外面騎樓，「後來發現趁半夜沒人注意，偷偷帶進房間」，種種奧客行徑讓他十分生氣，為了省錢罔顧愛犬安危。

櫃台人員在臉書社團「爆怨公社」表示，一開始他看到那隻狗狗被綁在騎樓風吹雨淋，還以為是被人家棄養，只好報警處理，費了一番功夫也沒找到主人，直到當天晚上他發現狗狗不見了，調閱監視器才知道飼主是他們房客，趁半夜偷把狗抱進去房間，以為沒人發現就不用付250元的清潔費。

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▲不想付清潔費就不該帶狗狗出門旅遊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



隔天他當場抓包客人偷帶狗進房，立即告知要付250元，「你如果要帶寵物出門，就不要省著250，把牠丟在外面讓寵物吠了一天一夜，這樣比較好嗎？重點是還下雨！」結果對方當晚死皮賴臉地說要續住，甚至大罵自己的狗「都是你害林北付250！」重點是續住的清潔費也還拖欠未還，「我實在受不了⋯自己吸收算了⋯幹嘛為難寵物⋯」。

網友看完紛紛怒轟，「這樣還有臉皮續住！這臉皮真的銅牆鐵壁欸」、「連250都付不出來養什麼狗」、「幹嘛吸收？這種客人就是不能退讓底線」、「250都捨不得花，狗狗生活品質一定很糟」、「我只想到狗狗都沒喝水也沒吃飯」、「250也捨不得花，幹嘛帶寵物出門？」