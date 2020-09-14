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高雄乙烯外洩首場檢討會！原因還在查　林欽榮：17日公布報告

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▲高雄911乙烯外洩事件第一次檢討會議 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄911乙烯外洩事件第一次檢討會議 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

針對前鎮區翠亨北路乙烯外洩事件，雖然事情目前已經落幕，但這起重大工安事件因資訊不公開引起媒體界質疑掩飾，加上外洩原因至今尚未得知，高雄市府召開第一次檢討會議及最新進度記者會，會中邀請華運、台塑、台氯、亞聚四家業者列席，針對911前鎮乙烯外洩事件首次進行檢討。

▲高雄911乙烯外洩事件第一次檢討會議 。（圖／記者吳世龍攝）

▲副市長林欽榮 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市前鎮區翠亨北路11日下午傳出乙烯外洩意外，高雄市長陳其邁曾表示，會要求華運儘速提出正式的報告，包括事件發生的原因、管線監控資料等完整說明，並請中油管線團隊、毒災應變中心、經發局OPS辦公室等，共同審查華運提交的報告，如有疏失，亦將嚴格追究相關責任。高雄市府14日邀集華運公司及三家業者與中油管線團隊、南區毒災中心團隊及府內相關機關首長召開第一次檢討完成會議。

▲高雄911乙烯外洩事件第一次檢討會議 。（圖／記者吳世龍攝）

▲華運等業者列席檢討會後說明 。（圖／記者吳世龍攝）

副市長林欽榮表示，這次乙烯外洩案件管線全長約22公里長(主要跨越前鎮、小港、林園三區)，一束三管(包含台氯、亞聚、台塑)的乙烯已經於9月13日全管排出，後續即進行氮氣吹驅檢查，透過氮氣吹驅進行三管檢漏作業，氮氣壓力增壓至使用壓力35kg/cm2再進行數小時壓力測試進行中，希望不超過40小時之內完成持壓檢漏作業。今早9時起，環保局已經要求華運及三家業者會同於中山四路、凱旋區段展開在管線持壓時，進行用儀器在管路沿線撿漏及土讓採樣乙烯的作業，也已派出環保局、警察局、消防局的人員及四家業者全員到齊開始工作，查漏已經正式展開。

▲高雄911乙烯外洩事件第一次檢討會議 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄911乙烯外洩事件第一次檢討會議 。（圖／記者吳世龍攝）

至於究責原則，經發局表示，在未查明洩漏原因及確保市民生命財產與城市安全無虞前題下，禁止該三條工業管線復用。而依高雄市既有工業管線管理自治條例規定，嚴予查明華運、台塑、亞聚、台氯等四家業者歷年提送維運計畫執行檢查、維護及檢測或缺失改善情形，如有延宕造假不實情事，將停止使用既有管線。最後，本事件是否違反空污法及觸犯刑法公共危險罪部分，將成經發局、環保局、水利局、工務局及法制局等相關單位組成工作小組，本勿枉勿縱查察究責。

不過，相關廠商代表今在會中均表示，目前檢測都沒問題；林欽榮表示，第二次的檢討會議為禮拜三(16日)召開，要求業者提出檢討報告，預計禮拜四(17日)正式公告，內容必須包含事件發生原因，哪一條管漏，漏點為何，漏點的開挖、復建、施工作為，市府如何配合，必須明確地呈現究責法令依據及罰度，以及後續業者應精進作為，市府所屬機關，一個禮拜內，也就是9月21日前，針對這次事件應如何精進對策，後續如何修改法令，讓市長核定後公布在市府網站。

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