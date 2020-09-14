吵架報復的很多！這招就誇張了...他倆酒醒趕快找警察

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區9日上午7點左右，警方接獲民眾報案，指稱在前一天(8日）晚間10點，和友人一起到一家釣蝦休閒館喝酒，結果在酒酣耳熱之際，和其中一名朋友發生口角衝突，結果沒想到對方越想越不爽，竟然在事隔幾小時後，也就是9日凌晨5點，持槍枝到被害人經武路的住家滋事，現場開了兩槍後逃逸。

▲鳳山有民眾和友人到釣蝦場喝酒結果爆發口角，演變成持槍滋事的衝突事件。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，這起事件的起因，是一名陳姓工頭和朋友等一群人，到釣蝦場飲酒作樂，直到隔天凌晨，席間陳男與王男2人喝酒起衝突，王男突然對陳男呼巴掌，嗆聲「有膽就來我家開槍」，雙方最後不歡而散。

陳男離開之後感到氣憤難平，先請另一名林姓男子騎車來接他，後來再指引對方載他騎車到王男住家外，陳姓男子一下車就對著大門連開兩槍，接著兩人雙載離開。王姓男子的父親清晨回到家後，赫然發現家門口被開槍，打電話求助里長，由里長協助報案，事後，鳳山警方以車追人，鎖定林姓男子涉嫌重大。

經過警方多方調查後，鎖定2名嫌疑人涉嫌重大，嫌犯自知難逃法網11日下午攜帶槍枝在律師的陪同下主動到案。警方當場查扣改造槍枝一把、彈夾一個還有兩支手機等證物，經訊問後將兩名嫌犯依殺人未遂、毀損及槍砲彈藥管制條例等罪移送地檢署偵辦。

▲鳳山有民眾和友人到釣蝦場喝酒結果爆發口角，演變成持槍滋事的衝突事件。（圖／記者黃子倩翻攝）

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」